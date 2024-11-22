Выдвинутый Трампом экс-конгрессмен Гетц не будет претендовать на должность Генпрокурора США. Его обвиняли в секс-преступлениях

Предложение Трампа назначить Гетца главой Минюста (в США этот чиновник также выполняет обязанности генерального прокурора) называют самым скандальным его шагом при формировании новой администрации.

Гетц — не только один из наиболее преданных сторонников Трампа, но и фигурант секс-скандалов. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. Оно было закрыто за недостатком улик.

Однако Конгресс США продолжил расследование обвинений против Гетца в секс-преступлениях и употреблении наркотиков. В последние дни американские политики спорили о необходимости публикации материалов следствия.

Объясняя решение отказаться от предложенной Трампом должности, Гетц заявил в соцсети Х (бывший твиттер), что его кандидатура «незаслуженно отвлекает внимание» от работы по формированию новой администрации.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт переопубликовала пост избранного президента в его соцсети TruthSocial, в котором тот выразил благодарность Гетцу за его решение.

«Я очень ценю недавние усилия Мэтта Гетца, направленные на его одобрение для назначения генеральным прокурором. Он добился больших успехов, но в то же самое время не хотел отвлекать внимание от администрации, которую он очень уважает», — написал Трамп.

Ключевые назначенцы Трампа в его новой администрации еще должны получить одобрение Сената США. Многие журналисты предполагали, что назначение Гетца вызовет вопросы даже у членов Республиканской партии.

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