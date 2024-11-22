В своем обращении к российскому народу Путин упрекнул союзников Украины за то, что они позволили Киеву использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по целям на территории России, и предупредил о возможных ответных мерах.

Украина на этой неделе впервые выпустила по российской территории ракеты, поставленные США и Великобританией.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие по военным объектам в тех странах, которые разрешают применять свое оружие по нашим объектам", - сказал Путин.

Он заявил, что российские системы ПВО сбили американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, добавив, что "цели, которые, очевидно, выбрал противник, не были поражены".

Как ранее сообщалось, Путин в своем обращении также прокомментировал запуск Россией баллистической ракеты по Украине. Он заявил, что Россия испытала при ударе по украинскому городу Днепр новую ракету среднего радиуса действия "Орешник".

Российский диктатор сказал, что удары 21 ноября стали ответом на нанесенные 19 и 21 ноября украинскими вооруженными силами удары по Брянской и Курской областям западными ракетами.

Кроме того, Путин заявил, что Россия использовала "Орешник" еще и потому, что США планируют производить и развертывать новые ракеты среднего и короткого радиусов действия.

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