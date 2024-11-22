Эстонские учителя в шоке: работа в школе Кохтла-Ярве стала невыносимой

В Славянской основной школе Кохтла-Ярве разгорелся скандал между директором Светланой Владимировой и педагогами, которые пришли в школу преподавать на эстонском языке. Несколько учителей уже либо ушли сами, либо были уволены. Учителя жалуются на то, что в школе царит советская культура управления, а директор занимается травлей педагогов. В качестве жеста отчаяния восемь учителей обратились к владельцу школы, то есть к мэру Кохтла-Ярве. Владимирова, в свою очередь, утверждает, что узнала о проблеме лишь от журналистов передачи Täistund, сообщает Rus.Postimees.