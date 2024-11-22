Видео За занавесом: растет температура агрессии российской пропаганды

На минувшей неделе пропагандистские послания Кремля были отмечены агрессией повышенной температуры. Цитируя Хрущева, "мы вам покажем кузькину мать!".
Доминирующими темами стали телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину, потенциальный состав администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, возможные мирные переговоры с Украиной и решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на использование американских ракет дальнего радиуса действия против военных целей внутри России, в первую очередь, в Курской области. В связи с шагом Байдена все военные кричали, что это означает начало третьей мировой войны, в которой Россия воспользуется ядерным оружием и от США не останется и следа.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров, тем временем, заявил, что слова Трампа о том, будто он решит вопрос войны в Украине в течение 24 часов, не имеют никаких предпосылок, и Россия не видит, как это можно сделать.
Напасть на нацистскую Прибалтику не грех
Как обычно, снова и снова пропагандисты повторяли мантру о том, что по всей Европе к власти рвутся нацисты, поэтому историческая миссия России далеко не завершена. Правда, "кремлины" делают вид, что не замечают фундаментального противоречия между опасениями о "возрождении нацизма" в Германии и прямой поддержкой Россией немецкой крайне правой неонацистской партии AFD. При этом россияне свою поддержку AFD не скрывают и рассказывают в телепередачах, что это едва ли не единственная партия Германии, которая не хочет войны, которая не хочет продолжать поставки вооружения в Украину и "правильно" разбирается в причинах и целях "специальной военной операции", как россияне называют полномасштабное вторжение в Украину.