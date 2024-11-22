Видео За занавесом: растет температура агрессии российской пропаганды

Возможностью промолчать пренебрег и одиозный глашатай Кремля Владимир Соловьев. В ответ на утверждение военного эксперта Михаила Ходаренока о том, что нет никаких доказательств планирования Россией в отношении стран Балтии или Польши каких-либо злодеяний, Соловьев отметил, что "нападение на страны Балтии нельзя расценивать как злодеяние".

"Уничтожение никчемной государственности стран Балтии - не злой план. Это просто освобождение земель, не имеющих отношения к этим нацистским режимам, и восстановление прав русскоязычных. Ничего злого тут нет", - выразил мнение Соловьев.

Мир лишь на условиях русских

Россияне заметно обрадовались звонку канцлера Германии Шольца Путину. При этом пропагандисты доложили лишь о том, что сказал в разговоре их диктатор, а о посланиях Шольца умолчали.

Путин еще раз подчеркнул, что причиной войны в Украине стало расширение НАТО на восток, угрожающее безопасности России. Что Украину сделали "антироссийским" проектом и плацдармом, с которого можно напасть на Россию.

При этом Путин перечислил свои условия прекращения огня: это нейтралитет Украины, исключающий ее членство в НАТО, ее демилитаризация и денацификация, вывод украинской армии со всех "вновь обретенных" российских территорий - Донецкой, Луганской областей, Запорожья и Херсона. Путин подчеркнул, что ключевое слово - "все" указанные области, а не только территории, которые сейчас контролируются Россией.