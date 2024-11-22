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Видео За занавесом: растет температура агрессии российской пропаганды

Кадр из телеканала "Россия 1" Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
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На минувшей неделе пропагандистские послания Кремля были отмечены агрессией повышенной температуры. Цитируя Хрущева, "мы вам покажем кузькину мать!".

Доминирующими темами стали телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину, потенциальный состав администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, возможные мирные переговоры с Украиной и решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на использование американских ракет дальнего радиуса действия против военных целей внутри России, в первую очередь, в Курской области. В связи с шагом Байдена все военные кричали, что это означает начало третьей мировой войны, в которой Россия воспользуется ядерным оружием и от США не останется и следа.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров, тем временем, заявил, что слова Трампа о том, будто он решит вопрос войны в Украине в течение 24 часов, не имеют никаких предпосылок, и Россия не видит, как это можно сделать.

Напасть на нацистскую Прибалтику не грех

Как обычно, снова и снова пропагандисты повторяли мантру о том, что по всей Европе к власти рвутся нацисты, поэтому историческая миссия России далеко не завершена. Правда, "кремлины" делают вид, что не замечают фундаментального противоречия между опасениями о "возрождении нацизма" в Германии и прямой поддержкой Россией немецкой крайне правой неонацистской партии AFD. При этом россияне свою поддержку AFD не скрывают и рассказывают в телепередачах, что это едва ли не единственная партия Германии, которая не хочет войны, которая не хочет продолжать поставки вооружения в Украину и "правильно" разбирается в причинах и целях "специальной военной операции", как россияне называют полномасштабное вторжение в Украину.

На этот раз благодаря бывшему европарламентарию от Латвии Андрею Мамыкину пропагандисты снова обратили свой взор на "нацистские вымираты Прибалтики". Мамыкин утверждал, что во всех странах Балтии у власти стоят нацисты, и в качестве доказательства рассказал о том, как литовский проукраинский активист Валдас Барткевичюс мочился в городе Суджа на мемориал погибшим во Второй мировой войне советским воинам. Мамыкин заявил, что таково отношение всех прибалтийцев к русским, а другие участники шоу кричали, что после содеянного Барткевичюс больше не жилец. Далее Мамыкин привел фактически непроверяемые сведения, которые, скорее всего, являются откровенной ложью, о том, что после этого пьяные украинские военные изнасиловали Барткевичюса.

Еще больше дров в котел идеологии Мамыкин подбросил, напомнив, как депутат Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис весной прошлого года опубликовал в социальной сети Facebook откровенно антисемитские высказывания. Мамыкин наврал, что Жемайтайтис остался безнаказанным, в то время как на самом деле Конституционный суд Литвы заявил, что Жемайтайтис своими антисемитскими публикациями в соцсетях нарушил присягу депутата и конституцию, после чего Жемайтайтис сложил депутатский мандат.

Наряду с этим Мамыкин в очередной раз подчеркнул, что Рига и Таллин - русские города, "наши исторические земли", где живут "наши люди". Мамыкин очень хвалил Каспара Димитерса и его идеологическую позицию, сказав, что пока будут такие люди, как Каспар, есть надежда, что "великий русский мир воссоединится".

Возможностью промолчать пренебрег и одиозный глашатай Кремля Владимир Соловьев. В ответ на утверждение военного эксперта Михаила Ходаренока о том, что нет никаких доказательств планирования Россией в отношении стран Балтии или Польши каких-либо злодеяний, Соловьев отметил, что "нападение на страны Балтии нельзя расценивать как злодеяние".

"Уничтожение никчемной государственности стран Балтии - не злой план. Это просто освобождение земель, не имеющих отношения к этим нацистским режимам, и восстановление прав русскоязычных. Ничего злого тут нет", - выразил мнение Соловьев.

Мир лишь на условиях русских

Россияне заметно обрадовались звонку канцлера Германии Шольца Путину. При этом пропагандисты доложили лишь о том, что сказал в разговоре их диктатор, а о посланиях Шольца умолчали.

Путин еще раз подчеркнул, что причиной войны в Украине стало расширение НАТО на восток, угрожающее безопасности России. Что Украину сделали "антироссийским" проектом и плацдармом, с которого можно напасть на Россию.

При этом Путин перечислил свои условия прекращения огня: это нейтралитет Украины, исключающий ее членство в НАТО, ее демилитаризация и денацификация, вывод украинской армии со всех "вновь обретенных" российских территорий - Донецкой, Луганской областей, Запорожья и Херсона. Путин подчеркнул, что ключевое слово - "все" указанные области, а не только территории, которые сейчас контролируются Россией.

При этом диктатор отметил, что сначала должны быть заключены политические договоренности и выведена украинская армия, и только после этого последует прекращение огня со стороны России. Путин также подчеркнул, что Россия не согласится на перемирие или замораживание конфликта, "этот вопрос должен быть решен раз и навсегда". Да, и конечно, политические договоренности должны предусматривать в том числе отмену всех установленных Западом санкций в отношении России.

Фактически Путин вообразил, что развязанная им война в Украине должна закончиться получением новых территорий, фактически их аннексией, и это должно остаться абсолютно безнаказанным.

Пропагандисты преподнесли звонок Шольца Путину как свою дипломатическую победу, которая означает, что изоляции России со стороны Запада скоро придет конец.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Шольца поговорить с Путиным может раскрыть ящик Пандоры: "Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это как раз то, чего Путин давно хотел: ему крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России, и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X: "Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне (17 ноября Россия нанесла массированные беспилотные и ракетные удары по Украине - прим. ред.), доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", - подчеркнул Туск".

Кремлевские идеологи не стали озвучивать послания Шольца Путину. Однако о них сообщает издание Deutsche Welle. А именно, канцлер осудил войну против Украины, особенно воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины.

Кроме того, Шольц раскритиковал вовлечение северокорейских войск в конфликт, расценив это как "серьезную эскалацию".

Немецкий лидер призвал Путина вывести российские войска из Украины, и особенно важно то, что он подчеркнул твердое намерение Германии поддерживать Украину в ее оборонной борьбе столько, сколько это потребуется.

Америку сотрут с лица земли

В воскресном вечернем шоу "Вечер с Валдимиром Соловьевым", когда уже стало известно о решении президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить ракетные удары дальнего действия внутри России, пропагандисты поспешили актуализировать изменения в ядерной доктрине России. Стоит напомнить, что согласно прежней доктрине, если страна, не обладающая ядерным оружием, нападет на Россию, пусть и не с ядерным оружием, но при поддержке ядерных держав, то ответом России станет применение ядерного оружия. Фактически это означает, что если Украина нанесет любой удар по России, та ответит ядерным оружием.

В связи с этим депутат и генерал российской думы Андрей Гурулев заявил, что если Украина нанесет удары по России американскими ракетами дальнего действия, Россия нанесет ядерный удар по США и от них уже ничего не останется. В такой сценарий, впрочем, верит только сам Гурулев.

При этом Гурулев рассуждал, что следующие 20 лет будут очень сложными, так как ожидаются "эскалации", конечно, спровоцированные Западом, в Балтии, на Кавказе и в Арктике. Надо сказать, что русский генерал вообще одержим Арктикой, так как выставляет интересы России в этом регионе чуть ли не главным внешнеполитическим приоритетом. По мнению Гурулева, способ, которым Россия может отомстить западу, - это еще большее укрепить свои и без того выгодные позиции в Африке.

В свою очередь, сообщая о кандидатах на должности в администрации Трампа, пропагандисты были осторожны, само собой, оценивая тех по их отношению к России и Украине. Самые большие симпатии россиян, конечно, принадлежат Илону Маску.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева похвалила бывшего конгрессмена от Демократической партии Талси Габбард, которую Трамп выбрал на пост директора национальной разведки. Скабеева отметила, что для Габбард была ясна "причина особой операции России на Украине", и похвалила озвученную Габбард критику в отношении поддержки Киева Соединенными Штатами.

Стоит напомнить, что в 2022 году Габбард выступила с ложными утверждениями о финансируемых США лабораториях биологического оружия в Украине. Подобные заявления в том числе послужили пропагандистам оправданием российского вторжения в Украину.

В свою очередь, в отношении выбранного Трампом на пост советника по национальной безопасности конгрессмена и ветерана армии США Майкла Уолца, известного острой критикой в адрес Китая, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выразил обеспокоенность, так как тот не исключает возможности оказания давления на Путина с целью заставить его сесть за стол переговоров.

Попов также поспешил указать на потенциальную угрозу Москве, поскольку Уолц на съезде Республиканской партии предложил разместить больше американских беспилотников в Черном море.

Фото статьи
Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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