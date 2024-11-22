В пятницу во многих районах Латвии выпадет снег

Снегопад будет преимущественно небольшим, но местами более сильным. Больше всего снега ожидается в северной части Лимбажского края. В центре страны также выпадет несколько сантиметров снега.

Порывы южного или юго-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому местами ожидаются метели. В большинстве районов Курземе ветер будет слабее.

Максимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса.

В Риге возможен снег, будет дуть умеренный южный или юго-западный ветер, а температура воздуха составит +1 градус.

Погода устанавливается циклоном. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 985 гектопаскалей на северо-западе до 993 гектопаскалей в южной части Латгалии.

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