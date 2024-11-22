Эксперт о повреждении подводных кабелей: страны Балтии технологически очень уязвимы

Он подчеркнул, что поставки газа с севера и запада частично идут через море, там же проложены и коммуникационные кабеля. "А без коммуникаций работать очень сложно", - сказал Кажоциньш.

В сегодняшней напряженной обстановке этим может воспользоваться Россия, и повреждение кабелей может быть попыткой проверить, насколько эффективными будут такие действия и какая последует реакция, сказал Кажоциньш.

Он считает, что в ближайшие годы нападение России на НАТО, в частности, страны Балтии, маловероятно. "Они не могут взять даже Донбасс. Начать более масштабную войну против НАТО сейчас нереально", - сказал Кажоциньш.

Говоря о гибридной войне, он отметил, что Латвия уязвима, особенно в энергетической сфере, поэтому важно повышать устойчивость энергетической системы, и правительство работает над этим.

Уже сообщалось, что в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля: между Литвой и Швецией и между Финляндией и Германией. Швеция расследует повреждение этих кабелей как возможный саботаж. В свою очередь Литва в связи с повреждением кабеля между ней и Швецией начала досудебное расследование по факту терроризма.

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