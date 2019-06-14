Пт, 14.06.2019
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Уже не остановиться? Линда Мурниеце показала новую татуировку

​В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце сделала новую татуировку, чем тут же поспешила поделиться в социальных сетях. 

Напомним, экс-министр давняя поклонница татуировок - еще во времена ее политической карьеры на плече Мурниеце красовалась сова в качестве символа мудрости, однако тогда она легко скрывала ее под деловой одеждой.

После ухода из политики Линда украсила свое тело еще несколькими татуировками в национальном стиле. 

На этот раз нынешняя предприниматель обзавелась на правой руке очередными латышскими узорами, например, появился Аусеклис, символизирующий благополучие и победу света над тьмой. 

Мурниеце запечатлела как сам процесс, так и результат:

Мурниеце уже и раньше отмечала, что хочет закончить общую композицию на своем теле. Подписчики со своей стороны признают, что экс-политику такие украшения на теле очень идут!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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