Уже не остановиться? Линда Мурниеце показала новую татуировку

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце сделала новую татуировку, чем тут же поспешила поделиться в социальных сетях.
Напомним, экс-министр давняя поклонница татуировок - еще во времена ее политической карьеры на плече Мурниеце красовалась сова в качестве символа мудрости, однако тогда она легко скрывала ее под деловой одеждой.
После ухода из политики Линда украсила свое тело еще несколькими татуировками в национальном стиле.
На этот раз нынешняя предприниматель обзавелась на правой руке очередными латышскими узорами, например, появился Аусеклис, символизирующий благополучие и победу света над тьмой.
Мурниеце запечатлела как сам процесс, так и результат:
Мурниеце уже и раньше отмечала, что хочет закончить общую композицию на своем теле. Подписчики со своей стороны признают, что экс-политику такие украшения на теле очень идут!