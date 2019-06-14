Уже не остановиться? Линда Мурниеце показала новую татуировку

Напомним, экс-министр давняя поклонница татуировок - еще во времена ее политической карьеры на плече Мурниеце красовалась сова в качестве символа мудрости, однако тогда она легко скрывала ее под деловой одеждой.

После ухода из политики Линда украсила свое тело еще несколькими татуировками в национальном стиле.

На этот раз нынешняя предприниматель обзавелась на правой руке очередными латышскими узорами, например, появился Аусеклис, символизирующий благополучие и победу света над тьмой.

Мурниеце запечатлела как сам процесс, так и результат: