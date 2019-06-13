Чт, 13.06.2019
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Хосам Абу Мери отвез возлюбленную на свою родину - в Ливан
Счастливы вместе

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ФОТО: instagram.com/hosamabumeri/

Гастроэнтеролог и политик Хосам Абу Мери, у которого спустя неполный год после развода с экс-министром внутренних дел Латвии Линдой Мурниеце сложились романтические отношения с телеведущей Линдой Круминей, отвез новую возлюбленную на свою родину - в Ливан.

Там пара посещала различные мероприятия, а также наслаждалась отдыхом на морском побережье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoying Lebanon#nightlife# Lebanese Diaspora Energy LDE concert.

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Напомним, не так давно Хосам Абу Мери побывал в гостях у программы Starp mums runājot ("Между нами говоря") на канале STV Pirmā! и рассказал о своей предстоящей свадьбе с Линдой Круминей, которая должна состояться совсем скоро.

Фотогалерея: Политик и врач Хосам Абу Мери

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