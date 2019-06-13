Компенсацию в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии пока отложили

Против включения законопроекта в повестку дня выступил депутат Александр Кирштейнс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), который заявил, что убытки еврейской общине уже компенсированы, кроме того, евреи, с учетом событий истории Латвии, - не единственные, кому следовало бы возмещать ущерб.

За включение проекта в повестку дня проголосовали 37 депутатов, против - также 37, а еще пятеро воздержались.

Как сообщалось, "Для развития/За!" предлагало выплатить компенсацию фонду реституции Латвийской еврейской общины.

Выплаченные средства фонд сможет использовать для финансирования только таких мероприятий и проектов, которые связаны с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, восстановлением и сохранением культурно-исторического наследия латвийских евреев, интеграцией латвийского общества, содействием развитию гражданского общества, управлением собственностью фонда и еврейской общины, оказанием социальной и материальной помощи пострадавшим от холокоста на территории Латвии евреям, живущим сейчас за ее пределами.

Планируется также законом установить, что это возмещение является окончательным, его размер - неизменным, и тем самым любые другие права требования на отчужденную у Латвийской еврейской общины недвижимость прекращаются.

В подготовленном законопроекте указано, что в целом ущерб, возникший в результате незаконного отчуждения недвижимости у еврейской общины, составляет примерно 47,8 млн евро.