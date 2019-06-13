Водонаева: "Я пою лучше, чем Ольга Бузова"

Алена Водонаева является любительницей покритиковать артистов шоу-бизнеса и поговорить об их недостатках. На этот раз под прицелом вокал Ольги Бузовой. Звезда считает, что поет лучше, чем новоиспеченная поп-принцесса.
Алена Водонаева и Ольга Бузова являются одними из самых популярных участниц известного телешоу. "ДОМ-2" принес им славу, которой они смогли умело воспользоваться.В результате обе девушки стали успешными телеведущими, у которых есть еще и другие проекты.
15 лет назад Бузова и Водонаева серьезно конфликтовали между собой. Однако в настоящее время знаменитости мирно общаются, забыв о былых обидах. Алена часто хвалит Ольгу за ее целеустремленность и труд, но в недавнем интервью она все же решила припомнить недостатки конкурентки.
"Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но пою я лучше, чем Оля. Это не исключает других ее талантов — она молодец", — отметила Алена.
Она не скрывает, что рада за Ольгу и за то, как та смогла доказать всем то, что она не просто участница телешоу, но и личность. Сама же Алена считает что, за 15 лет проект стал хуже и превратился в место, где все думают о наживе. Она возмущена тем, что девушки могут прийти на проект и в первую же ночь переспать с мужчиной.
Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU. в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном ✔️ По вашим многочисленным просьбам, салону в Санкт-Петербурге быть. Уже начались переговоры 🙏 И ещё, друзья, посоветуйте пожалуйста фирму, кто занимается перевозкой мебели Питер - Москва. Кто аккуратно все соберёт, упакует и доставит в целости и сохранности все вещи. По адекватным ценам.
Ведущая также считает, что "первый состав" никогда не позволял себе такого — они действительно приехали на шоу, чтобы найти любовь. Согласно мнению девушки, все участники окончили вузы и имели образование, с ними было интересно общаться. Помимо того, Водонаева вспомнила, что через шоу пыталась реализоваться как журналист. Девушка вела рубрику, где разговаривала с участниками проекта в ванной комнате.
"Это как программа "Вдудь", только "ДОМ-2". Я первая этот формат ввела", — отметила звезда.
В этом году она готовится к выпуску нескольких книг, а весной стало известно об ее расставании со вторым мужем, исполнителем Алексеем Косинусом. Согласно словам ведущей, полгода она пыталась сохранить брак и объясняла музыканту, что нужно обеспечить ее защитой и материальными благами, однако этого не произошло. Девушка попросила супруга съехать еще в феврале и начать оформлять документы о разводе.
В программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" ведущая призналась, что в данный момент нормально общается с бывшим возлюбленным, хотя и знает, что он обижен.