Водонаева: "Я пою лучше, чем Ольга Бузова"

Алена Водонаева и Ольга Бузова являются одними из самых популярных участниц известного телешоу. "ДОМ-2" принес им славу, которой они смогли умело воспользоваться.В результате обе девушки стали успешными телеведущими, у которых есть еще и другие проекты.

15 лет назад Бузова и Водонаева серьезно конфликтовали между собой. Однако в настоящее время знаменитости мирно общаются, забыв о былых обидах. Алена часто хвалит Ольгу за ее целеустремленность и труд, но в недавнем интервью она все же решила припомнить недостатки конкурентки.

"Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но пою я лучше, чем Оля. Это не исключает других ее талантов — она молодец", — отметила Алена.

Она не скрывает, что рада за Ольгу и за то, как та смогла доказать всем то, что она не просто участница телешоу, но и личность. Сама же Алена считает что, за 15 лет проект стал хуже и превратился в место, где все думают о наживе. Она возмущена тем, что девушки могут прийти на проект и в первую же ночь переспать с мужчиной.

Ведущая также считает, что "первый состав" никогда не позволял себе такого — они действительно приехали на шоу, чтобы найти любовь. Согласно мнению девушки, все участники окончили вузы и имели образование, с ними было интересно общаться. Помимо того, Водонаева вспомнила, что через шоу пыталась реализоваться как журналист. Девушка вела рубрику, где разговаривала с участниками проекта в ванной комнате.

"Это как программа "Вдудь", только "ДОМ-2". Я первая этот формат ввела", — отметила звезда.

В этом году она готовится к выпуску нескольких книг, а весной стало известно об ее расставании со вторым мужем, исполнителем Алексеем Косинусом. Согласно словам ведущей, полгода она пыталась сохранить брак и объясняла музыканту, что нужно обеспечить ее защитой и материальными благами, однако этого не произошло. Девушка попросила супруга съехать еще в феврале и начать оформлять документы о разводе.