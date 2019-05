"Я найду тебя и убью": Водонаева обратилась в полицию из-за угроз

Я больше восьми месяцев не выкладывала в свой Инстаграм фото. Судя по охватам в статистике их смотреть смотрят, а лайкают мало. Поэтому последние месяцы были видео. И по количеству просмотров я понимала, что вы со мной ❤️ Просмотров-то много. На некоторых видео больше миллиона 💋 То ли вы у меня такие ленивые жадины и вам сложно нажать на экран два раза, то ли реально видео лучше заходят. Признавайтесь честно, что больше нравится фото или видео? Вернуть в ленту фотки? 🤔 📸 Ph: @danilov.viktor_ ❤️

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on May 12, 2019 at 4:23am PDT