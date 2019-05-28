"Я найду тебя и убью": Водонаева обратилась в полицию из-за угроз

36-летняя Водонаева ужасно любит эпатировать публику. Звезда давно привыкла к вниманию, однако не могла предположить, что ее может начать преследовать неадекватный поклонник. Некий Евгений несколько месяцев отправлял Алене романтические послания. Не удостоившись внимания девушки, он начал угрожать ей, что немало напугало звезду.

27 мая девушке пришлось написать заявление в полицию с жалобой на неадекватного поклонника. Также она предоставила сотрудникам полиции скриншоты сообщений, в которых мужчина обещает убить ее или нанести тяжелые травмы. "Я тебя убью за один рубль. Ты ничего не стоишь, ты просто пыль для меня", — заявил неадекватный фанат телеведущей.

"Не угадаешь, что в голове у таких людей — он может быть просто психом, а может и правда придет к дому и подкараулит. У меня маленький сын, мы живем одни, и я действительно в последнее время не чувствую себя в безопасности", — рассказала о своих переживаниях Водонаева.

Согласно словам Водонаевой, ранее этот фанат иногда писал ей сообщения романтического плана. В момент, когда развод звезды с Алексеем Косинусом стал достоянием общественности, поклонник начал все чаще присылать ей устрашающие сообщения.

Некоторые из посланий были более адекватными. Например, мужчина отправлял телеведущей снимки своего нового автомобиля, делился своими планами на будущее, а также признавался в любви.

"Я безумно рад, что ты разводишься", "Ты для меня счастье", "Я найду тебя. Ты моя и точка", — писал странный поклонник.

Звезда много раз рассказывала о назойливых поклонниках, однако до обращения в полицию не доходило. Девушка старается игнорировать тех, кто ведет себя странно или неадекватно, однако в случае с этим мужчиной тактика не подействовала. В данный момент Водонаева надеется на оперативную работу сотрудников полиции.

Сейчас обеспокоенные подписчики советуют звезде не задерживаться на работе до позднего вечера, а также усилить охрану.