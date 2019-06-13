Чт, 13.06.2019
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Пчелиный апокалипсис: на террасе ресторана в Старой Риге обосновался настоящий рой

Пчелиный рой в Старой Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сотрудники известного ресторана "3 pavāru restorāns" в четверг утром, 13 июня, были обескуражены пчелиным облаком на собственной террасе. Вскоре пчелиный рой свил настоящий улей под крышей террасы. Прохожие сравнили увиденное с "фрагментами из фильма об апокалипсисе". 

Официант ресторана Арманд поделился, что еще вчера, отправляясь с работы домой, ни одной пчелы рядом замечено не было. Однако, сегодня, начиная с 9 утра, рой только усиливался.

Видео:

Позднее за пчелами прибыл пчеловод. К счастью, никто не пострадал. 

Ведущий исследователь факультета биологии ЛУ Волдемар Спуньгис рассказал, что это типичный пчелиный рой - ничего экстраординарного в нем нет. Прилетевшие в Старушку пчелы оказались медоносными. 

"Когда от роя отрывается пчелиная матка, то вместе с ней улетает и часть роя. Рабочие пчелы следуют за своей пчеломаткой", - пояснил он.

Пчелы хорошо летают, они могут преодолеть десятки километров. Энтомолог говорит, что пчелам не мешает присутствие людей и городская среда как таковая. 

"В рое пчелы спокойны, не агрессивны, они могут роиться вокруг людей, но всегда возвращаются к пчеломатке", - добавил эксперт.

Спуньгис отметил, что такой побег - стандартная ситуация для любой пчелиной семьи, но пчеловоды обычно могут это прогнозировать и предотвратить. Если молодая пчеломатка не улетает, семья сохраняется. 

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