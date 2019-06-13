Протесты в Казахстане: задержана по крайней мере 1000 человек

Задержания также прошли в Алматы 12 июня. По словам, находящегося на тот момент на месте корреспондента "Настоящего Времени", по состоянию на 19.30 (местное время - прим. ред) задержанных было не менее сотни. Участники протестов призывали бойкотировать "нечестные и несвободные" выборы.

Среди задержанных также был и гражданский активист и политолог Димаш Альжанов. Во время задержания он выкрикивал лозунг "Оян, Казахстан!", что в переводе с казахского означает: "Пробудись, Казахстан!". Именно так называется новое общественное молодежное движение в Казахстане.

Сообщается, что в связи с массовыми задержаниями и арестами в Казахстане управление ООН по правам человека призвало местные власти выполнять обязательства в области прав человека.

"Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление. Свобода выражения мнений и мирных собраний является строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности", - говорится в заявлении главы офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришарда Коменда от 12 июня.

#Kazakhstan: We deplore the arrests of peaceful protesters and call for respect for #HumanRights & fundamental freedoms following the country's early Presidential elections – incl. freedom of expression & peaceful assembly.



Read: https://t.co/N0UzfCNSK1 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/E1ZvV95mWk — UN Human Rights (@UNHumanRights) June 13, 2019

Как отмечают в ООН, 9 и 10 июня независимые источники, в том числе и правозащитники, сообщили о по крайней мере 1000 задержанных в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Задержаны были и представители СМИ.

Между тем власти Казахстана подтвердили лишь административное наказание "за участие в несанкционированном собрании" в отношении 550 человек. Также в ООН сообщали, что управление проинформировано "о многочисленных ускоренных судебных разбирательствах, проводившихся в помещениях полицейских участков, проходивших ночью и во многих случаях без участия адвокатов". В ООН выразили обеспокоенность масштабными арестами и судебными решениями "за мирное и законное выражение политических убеждений и несогласия".

"Это явное противоречие обязательствам Казахстана перед международным законодательством о правах человека. Я призываю Казахстан выполнить свои правовые обязательства по уважению и защите прав на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечения права на полноценное участие в политической жизни", – заявил Коменда.

В свою очередь Генпрокуратура Казахстана сообщила, что по обвинению в участии в несанкционированных акциях протеста в Нур-Султане и Алматы судом вынесено административное наказание в отношении 957 человек. 670 из них арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115. По данным МВД Казахстана, за два дня протестов в двух крупнейших городах страны (Алматы и Нур-Султане) были задержаны 700 человек.