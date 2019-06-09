Выборы президента Казахстана: протесты "против предрешенности" и массовые задержания

Первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев сообщил, что "задержаны около 100 человек", в то же время агентство AFP сообщает о "сотнях задержанных".

DW отмечает, что акции протеста в Алма-Ате и Нур-Султане направлены "против предрешенности выборов президента Казахстана". Участники акций скандировали "Бойкот!" и "Свобода!"

Напомним, в марте этого года руководивший Казахстаном почти 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев, который считается ставленником Назарбаева.

Президента в Казахстане избирают на пять лет.

Сейчас на внеочередных выборах главы государства баллотируются семь кандидатов: собственно Токаев, а также депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.