Утонуть в пионах! Места в Латвии с пьянящим ароматом цветов

Выставка пионов в Латвийском Музее природы

На выставке представлены цветы девяти латвийских хозяйств и Национального ботанического сада, в общей сложности — около 200 сортов.

Есть пионы, похожие на розу, на ромашку, на крупную лилию, с ароматом — от очень изысканного до неприятного. Выставка проводится в сотрудничестве с Рижским обществом садоводства и пчеловодства.

Фотогалерея: Выставка пионов в Латвийском Музее природы

"Это довольно традиционная выставка, но не каждый год мы ее открываем. Я люблю пионы, потому что за ними не нужен особый уход.

Их можно посадить — и радоваться им лет 30. Ни один сельский дом без пионов не обходится.

На выставке есть традиционные сорта, как я говорю, клубника со сливками — пышные, огромные, красиво пахнущие, а есть совсем плоские. Есть очень модные, своеобразные. Есть пионы, которые даже, честно говоря, не очень приятно пахнут. И если еще лет 10 назад были большой редкостью желтые пионы, то теперь в Латвии это уже не редкость. Есть не только один желтый пион, есть много разных сортов: есть желтые с кирпичным окрасом.

Так много нюансов у пионов - чтобы найти что-то новое, другое, и сделать конкурентоспособным, чтобы это понравилось людям, это большой труд", - рассказала в эфире Латвийское радио-4 председатель Рижского общества садоводства и пчеловодства Лиене Гулбе.

Выставка открылась 13 июня и продлится до воскресенья, еще можно успеть!

Балтийский фестиваль пионов в Риге

Роскошью пионов можно насладиться и в "Доме природы" факультета химии ЛУ на улице Елгавас 1 - здесь представлены лучшие сорта пионов из стран Балтии, Китая, Франции и США.

Выставка продлиться до 15 июня.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Питомник саженцев Ziedoņi

Питомник саженцев Ziedoņi в Кулдигском крае в эти выходные 15 и 16 июня посвящает целый праздник пионам - в программе живая скрипка, художественная мастерская, развлечения для детей и, конечно, продажа саженцев.

Травяной день в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе

15 июня в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе пройдет ярмарка саженцев, посвященная ароматным, пряным и лекарственным травам.

С 9 утра до середины дня вы сможете пополнить свою садовую коллекцию ценными приобретениями, полакомиться домашними продуктами и присмотреть себе что-то интересное из изделий ремесленников.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приглашает Калснавский дендрарий

Каждый год Калснавский дендрарий проводит "Фестиваль цветущих пионов". В этом году он состоится в это воскресенье – 16 июня, с 9:00 до 18:00. Во время праздника посетители смогут приобрести и рассаду.

Отметим, что в этом дендрарии представлена самая большая коллекция декоративных деревьев и кустарников в восточной части Латвии, а также есть отличная смотровая башня.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Коллекция пионов Рундальского дворца

Летом Рундальский дворец выглядит еще величественнее – в саду начинают цвести розы, а дополняет этот потрясающий аромат цветение более 40 видов пионов рядом с Домом садовника.