В Японии запретили управлять дронами в нетрезвом состоянии

Впредь за данное нарушение будет полагаться штраф до 300 000 йен (2457 евро - прим. ред.) или лишение свободы на срок до одного года. Закон распространяется на дроны, вес которых превышает 200 грамм.

В Министерстве транспорта Японии считают, что "эксплуатация беспилотных летательных аппаратов после употребления алкоголя столь же опасна, как и вождение в нетрезвом состоянии".

Как отмечает BBC, законом впредь также предусматривается наказание за выполнение опасных трюков с дронами, например, крутого пике или полетов, которые совмещены с ударами. За данное нарушение полагается штраф до 500 000 йен (4096 евро - прим.ред.).

Около месяца назад, 17 мая, японский парламент запретил полеты беспилотников над олимпийскими объектами в Токио, а также японскими и американскими военными объектами в стране. Дронам также запрещено приближаться к атомным электростанциям, зданиям парламента Японии, резиденции премьер-министра и императорскому дворцу.