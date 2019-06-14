В СГД проведена эвакуация сотрудников

Как сообщили порталу TVNET очевидцы, это не учебная тревога - есть подозрения, что во времят ремонтных работ возникли проблемы с электрическими проводами, поэтому прозвучала сирена.

Видео: эвакуация в СГД

Между тем представитель СГД Андрейс Вайварс рассказал агентству LETA, что из-за проблем с подачей электроэнергии не работают все системы данных службы.

Он указал, что сбой в снабжении электроэнергией возник во время того, как в помещениях административного здания СГД проводились ремонтные работы.

"На данный момент не работают ни система электронного декларирования (EDS), ни сайт СГД. Прогнозируется, что для устранения повреждений может понадобиться от восьми до 12 часов", - отметил Вайварс.