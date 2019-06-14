Из одежды - лишь золотая цепочка на талии. Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной

Откровенную фотографию модель разместила в социальной сети Instagram.

Отметим, что Наоми отправилась на съемки в Кению - именно здесь в живописной пустыне она сняла с себя все одеяния и сфотографировалась для одного из глянцевых изданий.

Полюбуйтесь, из одежды на Наоми - лишь тоненькая золотая цепочка, застегнутая на талии.

Точеные формы Кэмпбелл - наглядный пример того, что она по-прежнему – одна из самых красивых женщин планеты.

Отметим, что яблоко от яблони недалеко падает. Посмотрите на маму супермодели - Валери Моррис, которая в 67 лет стала лицом рекламной кампании бикини.

"Сейчас в моей жизни такое время, когда я могу больше думать о себе и действительно делать то, что я хочу.

Старение не означает, что вам нужно прятаться, когда вы на пляже или в отпуске. Я красива, я люблю себя и принимаю свой возраст",