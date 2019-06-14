РД признала размещение растений в горшках на улице Барона ошибкой; деньги на их полив найдены

В то же время Рижская дума признает, что размещение растений на улице Барона было ошибкой, а виновные будут призваны к ответственности. Также зеленые насаждения со временем будут убраны с улицы Барона.

На вопрос, не является ли такое размещение насаждений бесполезной тратой денег, Турлайс ответил: "У меня нет сейчас права объявлять кого-то виновным".

Вице-мэр Риги Олег Буров также признает, что размещение растений на улице Барона было некомпетентностью со стороны тех, кто это организовал.