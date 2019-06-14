Пт, 14.06.2019
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  • РД признала размещение растений в горшках на улице Барона ошибкой; деньги на их полив найдены

РД признала размещение растений в горшках на улице Барона ошибкой; деньги на их полив найдены

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ФОТО: Pilsēta cilvēkiem

В ответ на возмущение общественности на заброшенные растения на улице Барона Рижская дума сообщила, что деньги на полив растений найдены, передает TV3.

В то же время Рижская дума признает, что размещение растений на улице Барона было ошибкой, а виновные будут призваны к ответственности. Также зеленые насаждения со временем будут убраны с улицы Барона.

На вопрос, не является ли такое размещение насаждений бесполезной тратой денег, Турлайс ответил: "У меня нет сейчас права объявлять кого-то виновным".

Вице-мэр Риги Олег Буров также признает, что размещение растений на улице Барона было некомпетентностью со стороны тех, кто это организовал.

Нужно добавить, что в 2017 и 2018 в году для содержания насаждений были отведены деньги, но в этом году не были.

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