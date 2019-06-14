Нотр-Дам получил только 9% обещанных пожертвований на реконструкцию

Собор Парижской Богоматери получил только девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию. Об этом сообщает министерство культуры Франции.
Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери
Как сообщается, из 850 миллионов евро были перечислены всего 80 миллионов, а большую часть пожертвовали простые люди.
При этом два богатейших человека Франции - Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино в сумме обещали пожертвовать 300 миллионов. Как отмечается, они намерены перечислять средства по частям исходя из сметы.
В то же время некоторые муниципалитеты и частные лица уже сообщили, что отказываются от обещаний с учетом успеха кампаний по сбору средств для собора.
До сих пор были получены только небольшие пожертвования.
Галерея: Собор Парижской Богоматери после пожара
Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил две трети крыши и другие части собора, в том числе и 93-метровый готический шпиль.