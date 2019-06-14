Нотр-Дам получил только 9% обещанных пожертвований на реконструкцию

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери

Как сообщается, из 850 миллионов евро были перечислены всего 80 миллионов, а большую часть пожертвовали простые люди.

При этом два богатейших человека Франции - Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино в сумме обещали пожертвовать 300 миллионов. Как отмечается, они намерены перечислять средства по частям исходя из сметы.

В то же время некоторые муниципалитеты и частные лица уже сообщили, что отказываются от обещаний с учетом успеха кампаний по сбору средств для собора.

До сих пор были получены только небольшие пожертвования.

Галерея: Собор Парижской Богоматери после пожара