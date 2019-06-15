В США еще один штат легализовал эвтаназию

Губернатор штата Мэн Джанет Миллес подписала законопроект о разрешении эвтаназии. Мэн стал десятым штатом США, власти которого пришли к такому решению, сообщает ABC News.
"Я надеюсь, что этот закон, пусть он и расширяет личную свободу, будет применяться редко", — прокомментировала свое решение Миллс, отметив, что ранее она не была уверена, что согласится принять такую меру.
Закон должен вступить в силу в середине сентября, отмечает ABC News.
На данный момент законы о легализации эвтаназии действуют в Калифорнии, Колорадо, Орегоне, Вашингтоне и округе Колумбия, а также на Гавайях. В Монтане эвтаназия легализована судебным решением, а Нью-Джерси пришел к такому решению в прошлом году.