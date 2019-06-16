От пьяного дебоша до тюрьмы: за поджог батута осужден житель Эргльского края

Виновник ЧП 23 марта в 6.55, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на детской площадке и с помощью зажигалки поджег принадлежащий местному самоуправлению батут стоимостью в 2609 евро.

В решении суда указано, что мужчине также назначен проверочный срок на один год, кроме того с него взыскали 694 евро для компенсации ущерба, который он причинил Эргльскому самоуправлению.