В Москве прошел митинг "За закон и справедливость для всех"

Сначала было предусмотрено, что в митинге примут участие около 20 000 человек, однако реальные цифры оказались гораздо ниже.

По подсчетам Министерства внутренних дел (МВД) РФ, на митинг пришли 1600 человек. Между тем представители прессы оценивают число участников гораздо ниже.

"Медуза" сообщает, что на митинг пришли около 600 человек. По подсчетам "Дождя", в мероприятии участвовали 400-500 человек.

5 минут до начала, на винокуровском митинге хорошо, если 500 человек pic.twitter.com/XfaFleIAWX

Митинг длился примерно полтора часа. Его участники договорились принять резолюцию, призывающую, в частности, провести прозрачную проверку дела Голунова, подготовить и предложить изменения в статью о распространении наркотиков и перепроверить приговоры в отношении журналистов, гражданских активистов и политиков.

Кроме того, РБК сообщает, что сам Иван Голунов не пришел на митинг. По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, корреспонденту на подобных мероприятиях не советуют появляться адвокаты.

"Радио Свобода" отмечает, что на 23 июня запланирован еще один митинг в поддержку Голунова. Он инициирован Либертарианской партией и Союзом журналистов и работников СМИ.

Напомним, организаторами митинга "За закон и справедливость для всех". выступили Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и редактор телеканала RT Екатерина Винокурова.

Иван Голунов был задержан 6 июня. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества, по словам полиции, были обнаружены у корреспондента дома. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.

В защиту Голунова - или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело - выступили ряд международных организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики.