Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Неделя с 17 по 23 число обещает быть тяжелой. Причина кроется в изменчивости звезд, в их непредсказуемой повышенной активности.

Проблемы могут появиться уже с самого начала недели.

Избавиться от невезения поможет стремление к созидательной деятельности.

Звезды хотят, чтобы люди помогали друг другу и не искали повода для конфликтов.

Овен

Овнам придется на этой неделе бороться со стрессами и негативом. Стрессы могут появиться буквально из ниоткуда. Звезды и планеты, находясь в диссонансе, сделают психику Овнов уязвимой. Нужно помнить о том, что к любой неудаче или проблеме стоит относиться как можно проще.

Полезными для Овнов окажутся новые знания. Эта неделя прекрасно подходит для начала обучения. Можно записаться на какие-нибудь курсы, начать сдавать на права.

21 числа Солнце перейдет в четвертый дом семьи, что говорит о необходимости сплочения мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер. Неделя непростая, но справиться с неурядицами можно, причем без особых затрат энергии.

Телец

Тельцам стоит избегать общения со злыми людьми. Лучше всего будет, если представители этого знака сфокусируются на самых важных делах и при этом не станут просить ни у кого помощи.

Самостоятельность в середине июня в почете. Не стоит бояться мыслей о будущем — нужно больше мечтать, ставить новые цели, заниматься поисками мотивации.

В амурной сфере Тельцам очень повезет, однако есть парочка замечаний. Во-первых, звезды рекомендуют не торопить события, иначе только начавшиеся отношения рискуют тут же закончиться. Во-вторых, если отношения уже длятся немалое время, стоит возродить страсть. Астролог также советует Тельцам больше времени посвящать друзьям и родственникам.

Близнецы

Камнем преткновения для Близнецов в июне может стать их ветреность. Эти люди часто берутся сразу за несколько дел, но многозадачность губительно сказывается на продуктивности и эффективности выполняемой работы.

В середине июня Близнецам лучше избегать этого, потому что последствия ошибок могут быть необратимыми.

Это касается не только работы, но и любви. В амурных делах спешка также будет равносильна неудаче. В случае знакомства с приятным человеком представителям этого знака стоит проверять любовную совместимость. Здравый смысл и интуицию обходить стороной тоже не желательно: они помогут в выборе правильного пути в только зарождающихся отношениях. Семейных Близнецов ждет период спокойствия и гармонии.

Рак

Проблемы бывают у всех и у каждого, и на этой неделе Ракам важно не впадать в меланхолию, потому что в противном случае их может накрыть волна негатива и неудач. Хорошим помощником будет правильное отношение к делу.

Ракам необходимо настроить себя на победу. Звезды дают им свободу действий, поэтому многое будет зависеть от ментального настроя.