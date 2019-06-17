Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Василиса Володина — одна из самых опытных и лучших астрологов в России. Ее советы помогут вам преодолеть все возможные трудности на этой неделе и стать успешнее во всех сферах жизни. Она также является отличным психологом, что дополняет ее навыки астролога.
Неделя с 17 по 23 число обещает быть тяжелой. Причина кроется в изменчивости звезд, в их непредсказуемой повышенной активности.
Проблемы могут появиться уже с самого начала недели.
Избавиться от невезения поможет стремление к созидательной деятельности.
Звезды хотят, чтобы люди помогали друг другу и не искали повода для конфликтов.
Овен
Овнам придется на этой неделе бороться со стрессами и негативом. Стрессы могут появиться буквально из ниоткуда. Звезды и планеты, находясь в диссонансе, сделают психику Овнов уязвимой. Нужно помнить о том, что к любой неудаче или проблеме стоит относиться как можно проще.
Полезными для Овнов окажутся новые знания. Эта неделя прекрасно подходит для начала обучения. Можно записаться на какие-нибудь курсы, начать сдавать на права.
21 числа Солнце перейдет в четвертый дом семьи, что говорит о необходимости сплочения мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер. Неделя непростая, но справиться с неурядицами можно, причем без особых затрат энергии.
Телец
Самостоятельность в середине июня в почете. Не стоит бояться мыслей о будущем — нужно больше мечтать, ставить новые цели, заниматься поисками мотивации.
В амурной сфере Тельцам очень повезет, однако есть парочка замечаний. Во-первых, звезды рекомендуют не торопить события, иначе только начавшиеся отношения рискуют тут же закончиться. Во-вторых, если отношения уже длятся немалое время, стоит возродить страсть. Астролог также советует Тельцам больше времени посвящать друзьям и родственникам.
Близнецы
Камнем преткновения для Близнецов в июне может стать их ветреность. Эти люди часто берутся сразу за несколько дел, но многозадачность губительно сказывается на продуктивности и эффективности выполняемой работы.
В середине июня Близнецам лучше избегать этого, потому что последствия ошибок могут быть необратимыми.
Это касается не только работы, но и любви. В амурных делах спешка также будет равносильна неудаче. В случае знакомства с приятным человеком представителям этого знака стоит проверять любовную совместимость. Здравый смысл и интуицию обходить стороной тоже не желательно: они помогут в выборе правильного пути в только зарождающихся отношениях. Семейных Близнецов ждет период спокойствия и гармонии.
Рак
Ракам необходимо настроить себя на победу. Звезды дают им свободу действий, поэтому многое будет зависеть от ментального настроя.
Если в финансовых делах и на работе придется вырывать победу и быть хищниками, то в любви потребуется проявить сдержанность.
Неделя беспокойная, так что людям захочется найти человека, который пребывает в равновесии и, возможно, даже поплакать в жилетку. Ракам стоит быть готовыми к такой роли.
Лев
Энергетические запасы людей этого знака будут ограниченными, поэтому придется расходовать силы и время крайне осторожно. В понедельник желательно иметь четкие планы на всю неделю вперед. Энтузиазм и творческий подход хороши лишь в критических ситуациях, когда обычными методами достигнуть целей никак нельзя.
Ответственно стоит относиться к выбору людей, с которыми придется работать или делить обязанности. Многие из них могут оказаться энергетическими вампирами.
Как бы ни началась неделя, лучше бороться с дурными мыслями и не терять веру в себя.
Дева
Девам, возможно, придется принимать какие-то важные решения, причем уже в первые дни недели.
Главное — не относиться к этому легкомысленно, потому что неделя представляет большую важность для будущего в целом.
Представителям этого знака стоит мыслить глобальнее, заглядывая за горизонт событий, помня о том, что любые решения имеют свои последствия для будущего, а не только для настоящего.
Неделя окажется удачной также и для самоанализа, самокритики.
Окружающие люди могут воздействовать на Дев не самым лучшим образом, поэтому необходимо найти способ защититься от чужой негативной энергии.
Кто-то может породить в Девах сомнения, неуверенность, кто-то, наоборот, внушит ложную надежду.
Самодостаточные люди этого Знака останутся на гребне волны, а также преуспеют во всех сферах жизни.
Весы
Для того чтобы вся неделя прошла успешно, потребуется проявить в некоторых делах хитрость, в других эгоизм. Лучше не менять пока работу и не начинать каких-то важных и амбициозных проектов.
Новые знакомства тоже сейчас ни к чему. Повезет Весам, которые в отношениях и поддерживают связь с дорогими сердцу людьми. Можно обратиться к близким за помощью.
Скорпион
У Скорпионов намечается довольно активная и весьма насыщенная неделя. Это значит, что активизируются не только те, кого они считают своими друзьями и товарищами, но и недоброжелатели.
Нужно быть внимательнее, потому что людям в такие периоды свойственно давать пустые обещания, идти на обман и даже на предательство.
Людям может не понравиться успех Скорпионов, их самодостаточность и сила духа. Зависть всему виной, но этот период нужно пережить — это не навечно.
Не стоит ругаться с людьми и пытаться их исправить — это пустая трата времени.
Лучше переждать этот шторм в тихом месте.
Стрелец
Стрельцы рискуют стать более сентиментальными. Всему виною звезды и планеты, которые находятся в небольшом диссонансе и в не самом лучшем положении.
Неделя пройдет под девизом "больше позитива, больше мыслей о будущем".
Грусть и тоска изгонят надежду на лучшее будущее, так что сейчас не время заниматься самокопаниями.
В любовных делах одиноким Стрельцам стоит затаиться и принять позицию наблюдателя. Не нужно торопить события и тем, кто уже в отношениях: лучше насладиться моментом сполна.
Что до дел рабочих и финансовых, то тут понадобится больше энтузиазма. Это поможет привлечь удачу и везение. Необходимость в рациональном подходе к решению проблем сохраняется — безрассудство и авантюризм до добра не доведут.
Козерог
Лучше избегать ненужных трат и вложений. Не стоит заниматься шопингом в Интернете.
Энергетика этих людей сейчас на подъеме. Это значит, что Вселенная постарается подать им некоторые знаки, сообщить какой-то тайный шифр. Сейчас не стоит оставлять все дела позади и отдыхать, иначе можно в ближайшем будущем потерять первенство и стать аутсайдером.
Водолей
Эта неделя — прекрасное время для самоанализа, отдыха, умеренной и спокойной работы, общения с людьми. Всё это поможет Водолеям почувствовать легкость и обрести уверенность в себе. Мощная энергетика и эмоциональное здоровье превыше всего!
В очень важных делах стоит прорабатывать запасные планы на случай непредвиденных проблем.
Береженого Бог бережет, и это необходимо помнить Водолеям, которые любят рисковать. На выходных лучшим другом Водолеев станут тишина и покой. Отдых в уединении — идеальный вариант.
Рыбы
Рыбам звезды и планеты, находящиеся в довольно благоприятном положении, советуют оказывать поддержку окружающим. Но легкомысленный альтруизм — это не лучшее решение, поэтому не стоит увлекаться в попытках помочь кому-то из близких или друзей.
Люди могут быть наглыми и хитрыми, так что Рыбам нужно различать честность и желание людей получить выгоду за чужой счет.
Никогда не поздно научиться чему-то важному. Не важно, из какого источника будет взята информация и полезные советы, — из интернета или от мудрых людей.
*Статья подготовлена по материалам издания dailyhoro.ru.