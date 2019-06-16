de facto: Rīgas satiksme будет искать деньги в Чехии на закупку трамваев

Временное правление RS, которое с марта возглавляет Эрнест Саулитис, в последние месяцы регулярно встречается с кредиторами предприятия - банками и Государственной казной. Эти кредиторы больше не хотят финансировать закупку нископольных трамваев, которую три года назад выиграл чешский концерн Škoda Transportation.

Договор стоимостью в 62 млн евро является одной из закупок RS, которые изучают следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В конце мая правление предприятия поручило члену правления Юрису Швандерсу встретиться с представителями чешских кредитных учреждений, чтобы обсудить вопросы альтернативных источников финансирования. Передача сообщает, что в начале недели он вернулся из Пльзеня, где обсудил возможное сотрудничество с банком Česka sporitelna.

Саулитис рассказал журналистам, что переговоры состоялись из-за позиции тогдашних кредиторов предприятия.

"Мы получили мнение в письменном и устном виде, указывающее на то, что действующие кредиторы не хотят продолжать финансирование закупки трамваев. Пока это не официально, но такое мнение существует", - заявил Саулитис в интервью de facto.

Среди кредиторов RS числятся SEB banka, Северный инвестиционный банк и Европейский инвестиционный банк.

Например, с банком SEB осенью 2016 года предприятие заключило договор на займ 100 млн евро. До начала расследовательного процесса KNAB была выплачена лишь четверть займа. Деньги предназначались на строительство инфраструктуры для низкопольных трамваев.

Саулитис заявил в интервью с журналистами, что на данный момент нет разногласий с SEB banka, однако банк сообщил предприятии о том, что больше денег пока выдаваться не будет.

Как указала глава Управления коммуникации SEB banka Агнесе Стразда, после проверок KNAB представители банка проинформировали предприятие о том, что новое финансирование не будет выделено до тех пор пока "держатель долей капитала предприятия не решит утвердить профессиональное правление и совет компании, и пока этими структурами не будет обеспечено прозрачное управление предприятием, а также пока не будут устранены недочеты в хозяйственной деятельности, упомянутые в независимом аудите".

Саулитис отметил, что чешский банк изначально был предусмотрен в качестве спонсора закупки трамваев, однако после этого был заключен синдицированный займ с группой кредиторов, поскольку она предложила более низкие проценты. Теперь RS вернулась к соглашению Česka sporitelna. Проценты, которые предложил банк, немного выше тех, которые предлагались группой кредиторов.

Также делегация RS в Чехии продолжила затянувшиеся на многие месяцы дискуссию с Škoda Transportation и Škoda Electric о задержке доставки заказанных трамваев и троллейбусов.

Саулитис не сообщил, каким был результат переговоров. Он лишь указал, что в случае, если RS будет покупать эти трамваи, финансирование на эти цели найдется.