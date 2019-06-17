Президент Германии призвал Европу поддерживать с Россией менее близкие отношения

По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование". Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он.

Конфликт в восточной части Украины, а также аннексия Крыма оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии.

С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.

Помимо этого недавнее задержание и дальнейшее освобождение журналиста Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность касательно сужения свободы выражения мнений российского гражданского общества, заявил глава Германии.