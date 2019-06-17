Президент Германии призвал Европу поддерживать с Россией менее близкие отношения

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде, в воскресенье, 16 июня, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Финляндию, пишет Deutsche Welle.
По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование". Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он.
Конфликт в восточной части Украины, а также аннексия Крыма оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии.
С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.
Помимо этого недавнее задержание и дальнейшее освобождение журналиста Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность касательно сужения свободы выражения мнений российского гражданского общества, заявил глава Германии.
Отметим, что в летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.