Пн, 17.06.2019
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Президент Германии призвал Европу поддерживать с Россией менее близкие отношения

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Франк-Вальтер Штайнмайер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде, в воскресенье, 16 июня, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Финляндию, пишет Deutsche Welle. 

По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование". Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. 

Конфликт в восточной части Украины, а также аннексия Крыма оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии.

С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.

Помимо этого недавнее задержание и дальнейшее освобождение журналиста Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность касательно сужения свободы выражения мнений российского гражданского общества, заявил глава Германии.

Отметим, что в летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

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