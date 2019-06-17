Зиле: для Латвии будет выгодно, если Домбровскис займет пост комиссара по вопросам транспорта

Для Латвии будет выгодно, если Валдис Домбровскис в дальнейшем займет должность еврокомиссара по вопросам транспорта, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" повторно избранный в Европарламент Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ).
По его словам, то, какой пост в Еврокомиссии займет Домбровскис, в большой мере зависит от премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
"Не думаю, что цель главы правительства в том, чтобы добиться [для Домбровскиса] аналогичного портфеля тому, который у него был - по вопросам евро и социального диалога", - сказал Зиле.
По мнению евродепутата, для Латвии важен транспортный сектор, что будет гарантией более благоприятных решений по интересующему Латвию проекту Rail Baltica.
Как сообщалось, 11 июня Кабинет министров постановил выдвинуть Домбровскиса на должность вице-президента Еврокомиссии. Сам Домбровскис сказал, что и в дальнейшем хотел бы работать в Еврокомиссии с вопросами финансов и экономики.