Пн, 17.06.2019
Даже если Британия "отчалит" из ЕС без договора (на что, повторяю, очень похоже), не исключено, что по обеим сторонам Ла-Манша раздастся вздох облегчения. Ведь всяко лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Иван Пауков

Европу накрыли ураганы. Есть погибшие

ФОТО: EPA/Scanpix

В конце недели сразу в нескольких местах Европы разразился ураган и сильные ливни. На данный момент известно о двух погибших, передает Euronews. 

На Женевском озере в Швейцарии во время урагана перевернулась лодка, в которой была пара туристов.

Согласно информации местных СМИ, мужчина доплыл до другой лодки, находившейся поблизости, и вызвал помощь, однако его супруга позднее была обнаружена мертвой.

В свою очередь во Франции погибла 51-летняя женщина из Германии. На ее жилой вагончик упало дерево.

На востоке Франции ураган принес град размером с теннисный мячик и потопы, которые блокировали движение. 

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом сообщил в воскресенье, что в регионах, затронутых наводнениями и ураганами, будет объявлен чрезвычайный режим.

В Великобритании ливни привели к невиданным наводнениям в Линкольншире, отметили в Агентстве среды Соединенного королевства. 

В Польше также зафиксированы разрушения от урагана - с корнями вырвало деревья, более 11 тысяч домашних хозяйств остались без электричества.

Галерея: Разрушения после урагана в Польше

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