Для тех, кто на Лиго останется в городе: Парковка, транспорт и время работы магазинов

Парковка в Риге

23 и 24 июня парковка Rīgas satiksme будет бесплатной. Исключение - подземная стоянка у Дома конгрессов.

Общественный транспорт в Риге

23 и 24 июня общественный транспорт в Риге будет бесплатным.

В ночь с 23 на 24 июня, начиная с 0:00 до конца праздничных мероприятий весь общественный транспорт, который следует в Пардаугаву через Каменный мост, будет делать останавливаться на остановке Grēcinieku iela.

Также будут организованы дополнительный рейсы.

Время работы торговых центров

ALFA 23 июня 10:00 - 20:00

10:00 - 20:00 24 июня закрыт (магазин Rimi в т/ц ALFA 23 июня работает с 8:00 до 21:00, 24 июня - с 11:00 до 23:00; филиалы банков в т/ц ALFA 23 июня работают с 10:00 до 19:00, 24 июня - закрыты).

MOLS 23 июня 10:00 - 20:00

10:00 - 20:00 24 июня закрыт (м агазин Rimi в т/ц ALFA 23 июня работает с 8:00 до 21:00, 24 июня - с 11:00 до 23:00; филиалы банков в т/ц ALFA 23 июня работают с 10:00 до 19:00, 24 июня - закрыты).

ORIGO (второй и третий этажи) 23 июня 10:00-21:00

10:00-21:00 24 июня закрыт (магазин Rimi в т/ц ORIGO 23 июня работает с 7:00 до 23:00, 24 июня - с 09:00 до 24:00).

AKROPOLE 23 июня 10:00 - 20:00

10:00 - 20:00 24 июня закрыт (магазин Maxima Maxima XXX в т/ц AKROPOLE 23 июня 08:00-22:00, 24 июня 10:00 - 23:00; Maxima Express 23 июня и 24 июня 10:00 - 22:00; APOLLO KINO 23 июня и 24 июня 10:00 - 22:00).

Spice 23 июня 10:00 - 20:00

10:00 - 20:00 24 июня закрыт (магазин Rimi в т/ц Spice 23 июня работает с 8:00 до 21:00, 24 июня - с 11:00 до 23:00; Т/ц Spice Home 23 июня работает 10:00 - 20:00, 24 июня - закрыт).

RĪGA PLAZA 23 июня 10:00 - 18:00

10:00 - 18:00 24 июня закрыт (Магазин Maxima в т/ц 23 июня работает 8:00 - 21:00, 24 июня - 10:00 - 22:00; MULTIKINO 23 июня работает 10:00 - 18:00, 24 июня 14:30 - 23:00).

Domina 23 июня 10:00 - 19:00

10:00 - 19:00 24 июня закрыт (Магазин Maxima в т/ц Domina 23 июня работает 8:00 - 21:00, 24 июня - закрыт).

Время работы популярных магазинов

Maxima Время работы магазинов Maxima по всей Латвии отличаются. Поэтому мы приводим только несколько примеров. Большинство магазинов Maxima X 23 июня работают с 9:00 до 21:00, 24 июня - с 10:00 до 22:00. Большинство магазинов Maxima XXX 23 июня работают с 8:00 либо 9:00 до 21:00, либо с 22:00, 24 июня - с 10:00 и либо до 22:00, либо до 23:00. Более подробную информацию можно узнать здесь.

Rimi Время работы магазинов Rimi по всей Латвии отличается. Поэтому мы приводим только несколько примеров. Во время Лиго 23 июня большая часть магазинов Rimi будет работать до 21:00, а 24 июня большинство магазинов начнёт свою работу в 11:00. Более подробную информацию можно узнать здесь.