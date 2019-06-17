Вейонис будет жить скромнее. Во сколько Латвии обходятся экс-президенты?

Предоставление четырем бывшим президентам Латвии квартир, пенсий экс-президента, секретарей, транспорта и охраны обходятся Латвии примерно в полмиллиона евро. Об этом сообщает программа TOP 10 телеканала LNT.
Латвийское государство предоставляет экс-президентам социальное обеспечение и другие различные льготы. Известно, что некоторым бывшим президентам также предоставлена квартира.
Если не считать расходы на транспорт, то больше всего денег из бюджета тратит Вайра Вике-Фрейберга. В 2018 году Госканцелярия выделила ей 128 тысяч евро.
Делее следует - Валдис Затлерс (75 000 евро за 2018 год), затем - Гунтис Ульманис (70 000 евро).
Последний в этом списке - Андрис Берзиньш (47 000 евро за год), который отказался от предложенной ему квартиры.
В общей сложности, без расходов на транспорт, на содержание четырех президентов в течение года было потрачено 320 тысяч евро.
Большие расходы Вике-Фрейберге формируют высокая стоимость аренды квартиры.
Как сообщает передача, вычислить расходы на транспорт экс-президентов сложнее, так как данными вопросами занимается Военная полиция. Канцелярия президента предоставила автомобиль только Гунтису Ульманису. Он передвигается на Toyota Land Cruiser 150 2015 года выпуска, стоимость аренды которого - 57 000 евро
Как пояснили в Министерстве обороны, экс-президенты передвигаются на шести автомобилях, которые, в случае необходимости, смогут использовать и другие высокопоставленные должностные лица.
Это Audi 2012 года с начальной стоимостью 93 000 евро, два Volkswagen стоимостью более 50 000 евро каждый, а также Toyota 2016 года выпуска и две Škoda 2018 года выпуска.
После передачи должности Эгилу Левитсу нынешний президент Раймонд Вейонис будет жить скромнее, чем предыдущие президенты, так как ранее Берзиньш изменил законы Латвии, чтобы следующие президенты не получали жилье.
Сам Вейонис подтвердил, что после ухода с должности он планирует вернуться в Огре.
Вместо государственной квартиры Вейонис и последующие экс-президенты будут получать увеличенную ежемесячную пенсию в размере 85% ( 3 613 евро) от заработной платы президента страны. Нынешние экс-президенты получают 2 125 евро "на руки". Если бывший президент займет пост министра или депутата, он будет лишен этой пенсии.
Также Вейонис, как и его предшественники, получит личного секретаря и охрану. Ему будет также предоставлен автомобиль стоимостью до 36 000 евро.