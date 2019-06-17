Пн, 17.06.2019
Даже если Британия "отчалит" из ЕС без договора (на что, повторяю, очень похоже), не исключено, что по обеим сторонам Ла-Манша раздастся вздох облегчения. Ведь всяко лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Иван Пауков

"Для развития/За!" будет продвигать закон о сожительстве

ФОТО: Picture alliance/Scanpix

Объединение партий "Для развития/За!" на этой неделе выдвинет на рассмотрение Сейма закон о сожительстве, который призван защитить права неженатых пар.

По словам сопредседателя "Для развития/За!" Даниэля Павлютса, предложенный партией закон о сожительстве станет "законом для каждого". "Мы даем дополнительный инструмент для обеспечения безопасности двух людей, живущих вместе ", - обозначил суть законопроекта политик.

Павлютс подчеркнул, что новый закон "никоим образом не станет угрозой для института брака", и более 60% жителей Латвии поддерживают регулирование отношений, которое содержится в законе о сожительстве.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции, отвечая на рекомендации омбудсмена Юриса Янсонса о введении единой юридической системы для признания различных форм семьи, заявило, что у каждого есть право свободно выражать свою волю и взгляды, но нужно считаться с тем, что это выражение индивидуальной воли не всегда найдет поддержку со стороны правовых актов конкретной страны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ