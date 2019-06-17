"Для развития/За!" будет продвигать закон о сожительстве

Объединение партий "Для развития/За!" на этой неделе выдвинет на рассмотрение Сейма закон о сожительстве, который призван защитить права неженатых пар.
По словам сопредседателя "Для развития/За!" Даниэля Павлютса, предложенный партией закон о сожительстве станет "законом для каждого". "Мы даем дополнительный инструмент для обеспечения безопасности двух людей, живущих вместе ", - обозначил суть законопроекта политик.
Павлютс подчеркнул, что новый закон "никоим образом не станет угрозой для института брака", и более 60% жителей Латвии поддерживают регулирование отношений, которое содержится в законе о сожительстве.
Как сообщалось ранее, Министерство юстиции, отвечая на рекомендации омбудсмена Юриса Янсонса о введении единой юридической системы для признания различных форм семьи, заявило, что у каждого есть право свободно выражать свою волю и взгляды, но нужно считаться с тем, что это выражение индивидуальной воли не всегда найдет поддержку со стороны правовых актов конкретной страны.