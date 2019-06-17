Трагическое ДТП в Индонезии: погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли, более 10 пострадали в результате столкновения автобуса, грузовика и фургонов на дороге в Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
ДТП произошло, когда автобус случайно въехал на встречную полосу и врезался в две ехавшие в Джакарту машины. Еще один грузовик перевернулся в результате аварии.
43 человека в результате аварии были доставлены в больницу, сообщили в полиции.
Сотрудник полиции Атик Сусванти сообщила, что виновником аварии вероятно был водитель автобуса. Он "неожиданно переехал на встречную полосу платной дороги, сразу врезавшись в два фургона и в грузовик".
Причины инцидента выясняются. Согласно предварительной версии, в середине поездки агрессивный пассажир автобуса попытался выхватить руль у водителя, из-за чего последний потерял контроль над транспортным средством.
ДТП распространены на архипелаге Юго-Восточной Азии. В сентябре 21 человек погиб в результате падения автобуса в ущелье в районе индонезийского города Сукабуми.