Педагоги отменят забастовку, если правительство одобрит выделение средств на повышение их зарплат

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) отменит планируемую забастовку, если правительство одобрит предложение Министерства образования и науки (МОН) о повышении минимальной зарплаты учителей, сообщила агентству LETA руководитель ЛПРОН Инга Ванага.
Изменения в правилах оплаты труда учителей правительство будет рассматривать во вторник. Самую низкую зарплату с 1 сентября 2019 года планируется увеличить с 710 до 750 евро.
Для повышения зарплат МОН предлагает одобрить выделение финансирования в размере 713 824 евро из программы целевых дотаций самоуправлениям, а 6 944 658 евро - из предусмотренного в бюджете ежегодного перераспределяемого финансирования.
Ранее профсоюз заявил, что в случае, если в июне не будут внесены изменения в правила оплаты труда педагогов, он объявит бессрочную забастовку.
Как сообщалось, признав, что реформы в сфере образования начались, правящая коалиция пообещала принять решение о выделении необходимых для повышения зарплат педагогов средств.
Партии коалиции пришли к выводу, что реформы, задуманные министром образования и науки Илгой Шуплинской, начаты. "Конечно, за три-четыре месяца нельзя провести все реформы, но есть очень четкое движение к тому, что видит Шуплинска. Главной целью является повышение качества образования, чтобы в Латвии каждый молодой человек, который прошел через образовательную систему, мог найти свое место на рынке труда, поступить в высшее учебное заведение, продолжать свое образование", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
На вопрос о том, можно ли считать проведенные в сфере образования изменения реформами государственного значения, для которых в бюджете предусмотрены 7,07 млн евро, Кариньш ответил "да".
"Шуплинска ясно показала, что на этапе средней школы в результате реформы количество школ нужно уменьшить примерно наполовину. Школ будет меньше, но они будут сильнее и больше. Уже сейчас есть много школ, заявивших о реорганизации, и это свидетельствует о том, что план министра начинает выполняться. Самоуправления, видимо, это понимают", - сказал руководитель правительства.
В то же время он отметил, что правительство еще будет оценивать, были ли реформы проведены по существу или остались только "на бумаге".