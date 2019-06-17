Коалиция обещает найти необходимые средства для повышения зарплат педагогов

Признав, что реформы в сфере образования начались, правящая коалиция пообещала принять решение о выделении необходимых для повышения зарплат педагогов средств, следует из сказанного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем журналистам после заседания совета по сотрудничеству правящей коалиции.
Партии коалиции пришли к выводу, что реформы, задуманные министром образования и науки Илгой Шуплинской, начаты. "Конечно, за три-четыре месяца нельзя провести все реформы, но есть очень четкое движение к тому, что видит Шуплинска. Главной целью является повышение качества образования, чтобы в Латвии каждый молодой человек, который прошел через образовательную систему, мог найти свое место на рынке труда, поступить в высшее учебное заведение, продолжать свое образование", - заявил премьер-министр.
На вопрос о том, можно ли считать проведенные в сфере образования изменения реформами государственного значения, для которых в бюджете предусмотрены 7,07 млн евро, Кариньш ответил "да".
"Шуплинска ясно показала, что на этапе средней школы в результате реформы количество школ нужно уменьшить примерно наполовину. Школ будет меньше, но они будут сильнее и больше. Уже сейчас есть много школ, заявивших о реорганизации, и это свидетельствует о том, что план министра начинает выполняться. Самоуправления, видимо, это понимают", - сказал руководитель правительства.
В то же время он отметил, что правительство еще будет оценивать, были ли реформы проведены по существу или остались только "на бумаге".
Поправки к правилам оплаты труда педагогов, предполагающие повышение минимальной заработной платы педагогов с 710 до 750 евро, Кабинет министров рассмотрит завтра, 18 июня.
Как сообщалось ранее, полторы недели назад Министерство финансов не утвердило поданные Министерством образования и науки поправки о повышении минимальных зарплат учителей.
Минфин пояснил, что в аннотации к проекту поправок Министерство образования и науки не указало необходимый перечень проведенных реформ, а просто попросило присвоить дополнительное финансирование на повышение зарплат педагогам из средств госбюджета, зарезервированных для осуществления реформ государственного значения. Однако, согласно заявлению Минфина, для получения дополнительных средств должны быть проведены реформы, которые и являются основанием для выделения финансирования.
"Дополнительное финансирование может быть присвоено только если Министерство образования и науки провело реформы государственного значения. Если такая работа уже проделана, нужно поменять аннотацию. Если нет, то коллеги поторопились с повышением зарплат, не проведя реформ. Если будут проведены реформы государственного значения, не будет причин отказать учителям в повышении зарплат," - прокомментировал ситуацию Минфин.
В прошлый понедельник министр финансов Янис Рейрс заявил, что Минфин вместе с Министерством образования и науки работают над устранением недостатков в документе.