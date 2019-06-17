Чудеса в эстонском роддоме: три дня подряд на свет появляются двойняшки

"По воспоминаниям работников родильного отделения, такого раньше у нас не случалось, чтобы за такой короткий промежуток времени на свет появилось сразу три пары двойняшек, - говорит специалист по маркетингу Пярнуской больницы Эррит Кульдкепп. - В Пярнуской больнице в год в среднем на свет появляется от восьми до десяти пар двойняшек. Если сейчас за три дня родилась половина среднего показателя, интересно, что принесет следующая половина года".