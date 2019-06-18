"Нила больше нет, кого теперь валить будете?" Росликов о партии, оккупации и будущем Риги

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, исключенный из партии "Согласие" и ныне представляющий "Фракцию независимых депутатов", дал просторное интервью изданию Neatkarīgā.
Напомним, при голосовании за кандидатуру Сандриса Бергманиса на должность вице-мэра Риги, во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов. Исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов".
Комментируя те события, в интервью изданию Neatkarīgā Росликов подчеркнул, что необходимо четко разделять партию "Согласие" и ее фракцию в Рижской думе. По его словам, тот порядок, который ввел Нил Ушаков в столице, отличается от того, как заведено в партии.
"Все решения, которые принимались в коалиции в Рижской думе, были своеобразной шведской комбинацией - Ушаков, Америкс и Страутиня. Никто не спрашивал мнения партии.
И это портит репутацию партии. Я хочу гордо носить знамя своей партии, но если из-за событий за последние полгода мне внутренне становится неудобно за то, что я в партии, это уже ненормально. Вот в чем дело", - пояснил он.
В интервью прозвучало, что изначально Алексей Росликов был известен как ярый сторонник Ушакова, поэтому закономерен вопрос, что же произошло потом?
Как пояснил депутат Рижской думы, в политику он пришел однозначно воодушевленным именно столичным мэром, поэтому, конечно, он защищал своего лидера от оппозиции. Но, по признанию Росликова, время все расставляет на свои места:
"Мы знакомимся ближе и видим, какие там настоящие ценности, настоящее видение и отношение к конкретным людям".
Росликов признался, что на его демарш по голосованию за кандидатуру Бергманиса повлияли и личные амбиции - он хотел представлять партию на новом уровне, который бы кардинально отличался от уровня Ушакова. Политик считает, что в качестве председателя Комитета по городскому развитию показал себя хорошим хозяином.
"Конечно, это было неприятно, что на должность вице-мэра выдвинули не меня, но не это стало причиной сопротивляться решениям Ушакова. Конфликт рос уже три или четыре месяца", - отметил он.
Как рассказал Росликов, исключение из партии стало для них неожиданностью - активная четверка надеялась на поддержку фракции, но "Ушаков вовремя понял, что ему не нравится наше направление, которое отличается от его, и это было для него неприемлемо. Он хитро все спланировал".
В то же время сам Росликов не считает себя проигравшим в той ситуации и по собственному признанию, впервые за долгов время "может дышать полной грудью и голосовать по своим убеждениям".
К новому мэру Дайнису Турлайсу у Росликова также есть претензии -
депутат считает, что градоначальник списал все сферы ответственности на вице-мэра, оставив себе лишь "кофе и встречи с журналистами".
Как выразился Росликов, новый мэр - это лишь косметический ремонт.
О Бурове Росликов высказался так же весьма критично: "Буров делает так, чтобы выглядеть лучше и приятнее для второй стороны, а не что-то реально делает".
Депутат поделился, как происходят назначения на примере Саулитиса в Rīgas Satiksme:
"Пришел Буров, договорился с Ушаковым, и Саулитис там. Все. Кто у кого что спрашивает? Ты машина по голосованию, поднимаешь руку, нажимаешь кнопочку и поехали".
Как рассказал Росликов, он готов поддерживать любого из 60 депутатов Рижской думы на должность мэра, вице-мэра, руководителей комитетов - главное, чтобы люди были готовы отвечать за свои дела. В интервью прозвучали мена Вилниса Кирсиса из "Единства", Озолса из Новой консервативной партии и Байбы Броки от Национально объединения.
По словам Росликова, прежняя оппозиция шла с лозунгом "Долой Нила!", поэтому теперь он обращается к ним так:
"Нила больше нет, кого теперь валить будете?"
По мнению политика, самое важное сейчас - это дороги и мосты, которые в абсолютном болоте, а также инфраструктура для детей и семей - ему уже ясно, где тратятся деньги в пустую, которые можно было бы перенаправить.
Высказался Алексей Росликов и о своем отношении к государственному языку, отметив, что у него два родных языка - латышский и русский. Три предыдущих поколения семьи политика работали и жили в Латвии, это его родина, поэтому он уважает живущих здесь, законы и культуру.
Политик пояснил, что у него двое сыновей - гимназия Северных стран, детский сад - все на латышском языке, поэтому оба идеально знают оба языка как родные.
"Только потому, что у меня другая фамилия, нет повода меня отодвигать за черту.
Я так же сильно или может еще сильнее некоторых латышей люблю и уважаю свою землю", - подчеркнул Росликов.
Также политик не считает, что Россия - пример для Латвии и благодарен предкам, что живет в Латвии, а не в части России.
"Отрицать оккупацию? По моему мнению, она была", - заявил он в свежем интервью Neatkarīgā.