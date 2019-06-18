"Нила больше нет, кого теперь валить будете?" Росликов о партии, оккупации и будущем Риги

Напомним, при голосовании за кандидатуру Сандриса Бергманиса на должность вице-мэра Риги, во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов. Исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов".

Комментируя те события, в интервью изданию Neatkarīgā Росликов подчеркнул, что необходимо четко разделять партию "Согласие" и ее фракцию в Рижской думе. По его словам, тот порядок, который ввел Нил Ушаков в столице, отличается от того, как заведено в партии.

"Все решения, которые принимались в коалиции в Рижской думе, были своеобразной шведской комбинацией - Ушаков, Америкс и Страутиня. Никто не спрашивал мнения партии.

И это портит репутацию партии. Я хочу гордо носить знамя своей партии, но если из-за событий за последние полгода мне внутренне становится неудобно за то, что я в партии, это уже ненормально. Вот в чем дело", - пояснил он.

В интервью прозвучало, что изначально Алексей Росликов был известен как ярый сторонник Ушакова, поэтому закономерен вопрос, что же произошло потом?

Как пояснил депутат Рижской думы, в политику он пришел однозначно воодушевленным именно столичным мэром, поэтому, конечно, он защищал своего лидера от оппозиции. Но, по признанию Росликова, время все расставляет на свои места:

"Мы знакомимся ближе и видим, какие там настоящие ценности, настоящее видение и отношение к конкретным людям".

Росликов признался, что на его демарш по голосованию за кандидатуру Бергманиса повлияли и личные амбиции - он хотел представлять партию на новом уровне, который бы кардинально отличался от уровня Ушакова. Политик считает, что в качестве председателя Комитета по городскому развитию показал себя хорошим хозяином.

"Конечно, это было неприятно, что на должность вице-мэра выдвинули не меня, но не это стало причиной сопротивляться решениям Ушакова. Конфликт рос уже три или четыре месяца", - отметил он.

Как рассказал Росликов, исключение из партии стало для них неожиданностью - активная четверка надеялась на поддержку фракции, но "Ушаков вовремя понял, что ему не нравится наше направление, которое отличается от его, и это было для него неприемлемо. Он хитро все спланировал".

В то же время сам Росликов не считает себя проигравшим в той ситуации и по собственному признанию, впервые за долгов время "может дышать полной грудью и голосовать по своим убеждениям".

К новому мэру Дайнису Турлайсу у Росликова также есть претензии -

депутат считает, что градоначальник списал все сферы ответственности на вице-мэра, оставив себе лишь "кофе и встречи с журналистами".

Как выразился Росликов, новый мэр - это лишь косметический ремонт.