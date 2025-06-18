На Кипр прибыли американские военные самолеты

По словам министра обороны Кипра Василиса Палмаса, прибывшие самолеты США не являются боевыми истребителями - это транспортные самолеты, предназначенные для перевозки военного персонала и, при необходимости, гражданских лиц.

Кипрские СМИ сообщают, что среди прибывших также есть самолеты, способные дозаправлять истребители в воздухе.

Точное количество американских самолетов, размещенных на Кипре, не разглашается.

Палмас также заверил жителей Кипра в их безопасности, несмотря на то, что по ночам можно наблюдать ракетные удары между Ираном и Израилем. Расстояние от Кипра до Израиля составляет всего 250 километров.

Американские СМИ в выходные сообщали, что Вашингтон перебросил в Европу десятки самолетов-заправщиков, чтобы в случае необходимости направить их на Ближний Восток. Эти воздушные суда играют ключевую роль в широкомасштабных боевых операциях, так как позволяют истребителям дольше находиться в воздухе и достигать отдаленных целей.

В пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ Иран атаковал Израиль ракетами. Взаимные удары продолжаются уже шестой день.