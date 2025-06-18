Спецпосланник президента США Келлог планирует поездку в Беларусь

Келлог намерен в ближайшие дни отправиться в Беларусь, чтобы встретиться с диктатором Александром Лукашенко, поскольку переговоры о перемирии между Украиной и Россией по-прежнему не принесли результатов, сообщили четыре осведомленных источника.

Если Келлог действительно приедет в Беларусь, он станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим эту авторитарную страну за последние годы.

Точная повестка встречи неизвестна, однако, как рассказали два источника, пожелавшие остаться анонимными, в частных разговорах Келлог охарактеризовал эту поездку как шаг, который может способствовать началу мирных переговоров с целью завершения войны России против Украины.

Один неназванный представитель США сообщил Reuters, что администрация Трампа обсуждает способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и хотя бы частично вернуть его в орбиту Вашингтона.