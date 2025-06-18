Латвия перестанет признавать паспорта граждан России без биометрических данных

Россия выдает как паспорта с биометрическими данными, так и документы без них.

Латвия подчеркивает, что российские паспорта без биометрии не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и представляют собой определенные риски для безопасности.

В таких паспортах отсутствует электронный носитель данных, что не позволяет сверить личные данные владельца с информацией, записанной на микросхеме, и делает эти документы уязвимыми к подделке.

После вступления решения в силу Латвия прекратит выдачу виз по паспортам без биометрии, а также больше не будет принимать заявления на вид на жительство от граждан России, у которых нет биометрического паспорта.

С 15 июля граждане России с действующей шенгенской краткосрочной визой, не имеющие биометрического паспорта, больше не смогут въехать в Латвию. Однако те, кто прибыл в Латвию до 15 июля, смогут оставаться в стране и покинуть ее в течение срока действия визы.

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В то же время после вступления решения в силу граждане России с ранее выданными латвийскими долгосрочными визами и разрешениями на проживание смогут продолжать находиться в Латвии, въезжать и выезжать из нее.

Для них будет установлен переходный период в шесть месяцев - до 15 января 2026 года, в течение которого необходимо заменить недействительный проездной документ на паспорт с биометрическими данными.