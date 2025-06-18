Репатрианты против ограничений на собственность по признаку гражданства

Репатрианты, которые легально проживают в Латвии в соответствии с Законом о репатриации, обратились в Сейм и к высшим должностным лицам государства с призывом не лишать их права приобретать недвижимость только на основании гражданства.
В настоящее время в Сейме рассматривается законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет на приобретение недвижимости в Латвии гражданами России и Беларуси, а также юридическими лицами, принадлежащими этим гражданам.
В своем письме репатрианты выражают обеспокоенность по поводу рассматриваемого законопроекта, который не предусматривает исключений даже для тех, кто имеет статус репатрианта и вид на жительство.
В петиции подчеркивается, что такой общий запрет является дискриминационным, нарушает права человека, право собственности и принцип равенства, а также противоречит Конституции Латвии, Европейской конвенции по правам человека и законодательству Европейского Союза.
Репатрианты подчеркивают, что они являются лояльными членами латвийского общества, платят налоги и интегрированы в стране, поэтому не должны быть ограничены в правах на приобретение недвижимости исключительно из-за гражданства. Они призывают к индивидуальной оценке рисков, а не к применению общего запрета, и предупреждают, что такая политика может создать правовую неопределенность, угрожать безопасности людей и навредить международному имиджу Латвии.
В петиции содержится требование исключить репатриантов из сферы действия закона, обеспечить защиту их прав и согласовать законопроект с национальными и международными правовыми нормами.
Ранее сообщалось, что цель законопроекта предотвратить вредоносные или опасные действия, угрожающие интересам Латвии, а также обход международных санкций.
Изменения будут касаться как физических, так и юридических лиц из обеих стран-агрессоров, а также юридических структур, зарегистрированных в России или Беларуси, либо находящихся под контролем граждан этих стран.
Предусматривается, что ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые в Латвии получили статус постоянного жителя Европейского Союза или постоянный вид на жительство, в соответствии с требованиями Закона об иммиграции.
Законопроект подготовлен фракцией "Новое Единство" в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел. Фракция считает, что этот законопроект укрепит внутреннюю безопасность Латвии, не позволяя физическим или юридическим лицам, настроенным враждебно к стране, увеличивать свое влияние и присутствие на территории Латвии через приобретение недвижимости.
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