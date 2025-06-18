Репатрианты против ограничений на собственность по признаку гражданства

В настоящее время в Сейме рассматривается законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет на приобретение недвижимости в Латвии гражданами России и Беларуси, а также юридическими лицами, принадлежащими этим гражданам.

В своем письме репатрианты выражают обеспокоенность по поводу рассматриваемого законопроекта, который не предусматривает исключений даже для тех, кто имеет статус репатрианта и вид на жительство.

В петиции подчеркивается, что такой общий запрет является дискриминационным, нарушает права человека, право собственности и принцип равенства, а также противоречит Конституции Латвии, Европейской конвенции по правам человека и законодательству Европейского Союза.

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Репатрианты подчеркивают, что они являются лояльными членами латвийского общества, платят налоги и интегрированы в стране, поэтому не должны быть ограничены в правах на приобретение недвижимости исключительно из-за гражданства. Они призывают к индивидуальной оценке рисков, а не к применению общего запрета, и предупреждают, что такая политика может создать правовую неопределенность, угрожать безопасности людей и навредить международному имиджу Латвии.