Иран никогда не сдастся, пообещал верховный лидер страны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 18 июня, заявил, что его страна никогда не сдастся, и предупредил США, что любое американское вмешательство в конфликт Ирана с Израилем нанесет Соединенным Штатам непоправимый ущерб.
"Этот народ никогда не сдастся. Америке следует понимать, что любое военное вмешательство, несомненно, приведет к необратимому ущербу", - заявил Хаменеи в эфире телевидения.
Во вторник, 17 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет полностью прекратить конфликт между Израилем и Ираном, а не просто добиться перемирия. При этом он заявил, что требует полной капитуляции Ирана.
"Те, кто мудр и знают Иран, его народ и историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз", - предостерег Хаменеи. Это всего второе публичное выступление верховного лидера с пятницы.
В пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям. Иран ответил ракетными ударами по территории Израиля. Взаимные атаки продолжаются уже шестой день.
Трамп во вторник также заявил, что знает, где находится Хаменеи, и предупредил, что США могли бы его ликвидировать, но пока воздерживаются от этого шага.
Галерея: Удары Израиля по Ирану
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