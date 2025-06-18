Иран никогда не сдастся, пообещал верховный лидер страны

"Этот народ никогда не сдастся. Америке следует понимать, что любое военное вмешательство, несомненно, приведет к необратимому ущербу", - заявил Хаменеи в эфире телевидения.

Во вторник, 17 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет полностью прекратить конфликт между Израилем и Ираном, а не просто добиться перемирия. При этом он заявил, что требует полной капитуляции Ирана.

"Те, кто мудр и знают Иран, его народ и историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз", - предостерег Хаменеи. Это всего второе публичное выступление верховного лидера с пятницы.

В пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям. Иран ответил ракетными ударами по территории Израиля. Взаимные атаки продолжаются уже шестой день.

Трамп во вторник также заявил, что знает, где находится Хаменеи, и предупредил, что США могли бы его ликвидировать, но пока воздерживаются от этого шага.

Галерея: Удары Израиля по Ирану