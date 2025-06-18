Стало известно, кто займет место Чударса в Сейме

Зариньш 1996 г. рожд. участвовал в выборах 14-го Сейма по списку "Нового Единства" в Видземе.

Он получил образование политолога в Латвийском университете, работал главным референтом фракции "Нового Единства" в Рижской думе, занимал должность члена правления молодежной организации "Единства".

Как сообщалось, Чударс сменит на должности министра умного управления и регионального развития Ингу Берзиню ("Новое Единство"), которая подала в отставку, взяв на себя политическую ответственность за технические проблемы на выборах самоуправлений.

С возвращением Берзини в Сейм депутатского мандата лишится Ингрида Цирцене.