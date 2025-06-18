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В Рижский суд передано дело о бандитизме - банду возглавлял заключенный

Тюрьма. Иллюстративное фото

Прокуратура Рижского окружного суда передала в суд уголовное дело, в котором одно лицо, находясь в местах лишения свободы и отбывая наказание, создало и возглавило организованную вооруженную группу с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей, сообщили в прокуратуре.

В рамках уголовного процесса обвинения были выдвинуты в отношении восьми человек. В распоряжении банды находилось как минимум одно огнестрельное оружие, а также кастеты.

Члены банды совершили ряд преступлений, в том числе с целью причинения тяжких телесных повреждений напали на мужчину. Хотя довести задуманное до конца и нанести желаемую степень вреда не удалось, поскольку преступление было остановлено, пострадавший в результате нападения получил травмы.

Кроме того, участники банды попытались дестабилизировать ситуацию в тюрьме, умышленно подожгли автомобиль у здания исправительного учреждения.

Главарь банды также обвиняется в угрозах убийством в отношении двух человек. Учитывая личность обвиняемого, угрозы были восприняты всерьез, и имелись основания опасаться, что они могут быть реализованы.

Последний раз обвинение в бандитизме было предъявлено в связи с преступлением, совершенным в 2009 году. Дело направлено на рассмотрение в Рижский городской суд.

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