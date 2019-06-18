Вт, 18.06.2019
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Фонд Атиса Кронвалда назвал лучшие школы Латвии

ФОТО: BNS foto

​Фонд Атиса Кронвалда назвал свой рейтинг лучших школ Латвии. Приз за лучшие достижения на олимпиадах и конференциях получила Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, Инженерная средняя школа РТУ и Рижская государственная 1-я гимназия, рассказала исполнительный директор фонда Лиене Лиепиня. 

В этом году в честь 30-летия фонда Атиса Кронвалда была введена новая группа рейтинга, в которою вошли только школы со статусом гимназии.

Таким образом в этом году в рейтинг попали 27 государственных гимназий, 74 "большие" школы и 144 "маленькие школы". 

Группу больших школ в рейтинге возглавила Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, Рижская классическая гимназия, Рижский французский лицей, Тукумская гимназия имени Райниса и Рижская 10-я школа.

В рейтинге малых школ лидирующие позиции заняла Инженерная средняя школа РТУ, за которой следуют Рунзатская средняя школа, Яунсилавская основная школа,  Валдемарпилская средняя школа и Рижская 33-я средняя школа. 

В группе гимназий наивысший результат получили Рижская 1-я гимназия, Агенскалнская государственная гимназия, Рижская 2-я гимназия, Цесисская государственная гимназия и Резекненская 1-я гимназия.

Отмечается, что школьный рейтинг фонда под названием "Большая сова" создан на основании результатов учеников в олимпиадах, конференциях и других важных соревнованиях.

Цель "Большой совы"  способствовать развитию талантов школьников и давать родителям объективную информацию об опыте школ и возможностях развития таланта у учеников.

Церемония вручения "Большой совы" намечена на август вместе с поощрением лучших учителей, которые вложили силы в развитие талантов своих учеников, отметила Лиепиня. 

Фонд Атиса Кронвалда основан в 1994 году, задачи Фонда - повышать престиж знаний в Латвии, стимулировать вовлечение педагогов, ученых и других лиц в образование талантливой латвийской молодежи, популяризировать талантливых школьников и их достижения, а также руководителей их работ. 

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