Фонд Атиса Кронвалда назвал лучшие школы Латвии

Фонд Атиса Кронвалда назвал свой рейтинг лучших школ Латвии. Приз за лучшие достижения на олимпиадах и конференциях получила Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, Инженерная средняя школа РТУ и Рижская государственная 1-я гимназия, рассказала исполнительный директор фонда Лиене Лиепиня.
В этом году в честь 30-летия фонда Атиса Кронвалда была введена новая группа рейтинга, в которою вошли только школы со статусом гимназии.
Таким образом в этом году в рейтинг попали 27 государственных гимназий, 74 "большие" школы и 144 "маленькие школы".
Группу больших школ в рейтинге возглавила Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, Рижская классическая гимназия, Рижский французский лицей, Тукумская гимназия имени Райниса и Рижская 10-я школа.
В рейтинге малых школ лидирующие позиции заняла Инженерная средняя школа РТУ, за которой следуют Рунзатская средняя школа, Яунсилавская основная школа, Валдемарпилская средняя школа и Рижская 33-я средняя школа.
В группе гимназий наивысший результат получили Рижская 1-я гимназия, Агенскалнская государственная гимназия, Рижская 2-я гимназия, Цесисская государственная гимназия и Резекненская 1-я гимназия.
Отмечается, что школьный рейтинг фонда под названием "Большая сова" создан на основании результатов учеников в олимпиадах, конференциях и других важных соревнованиях.
Цель "Большой совы" способствовать развитию талантов школьников и давать родителям объективную информацию об опыте школ и возможностях развития таланта у учеников.
Церемония вручения "Большой совы" намечена на август вместе с поощрением лучших учителей, которые вложили силы в развитие талантов своих учеников, отметила Лиепиня.
Фонд Атиса Кронвалда основан в 1994 году, задачи Фонда - повышать престиж знаний в Латвии, стимулировать вовлечение педагогов, ученых и других лиц в образование талантливой латвийской молодежи, популяризировать талантливых школьников и их достижения, а также руководителей их работ.