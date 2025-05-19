У Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты

Издание сообщает, что диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая, после того, как врачи нашли в его простате "небольшой узелок", для чего потребовались "дополнительные обследования". NBC News добавляет, что констатированный Байдену рак характерен метастазами в кости.

"Несмотря на то, что это агрессивная форма заболевания, похоже, оно чувствительно к гормонам, которые позволяют эффективно его лечить", - говорится в сообщении представителя по связям с прессой. Он рассказал, что Байден и семья бывшего президента вместе с врачами исследуют возможности лечения.

BREAKING NEWS:

President Joe Biden has been diagnosed with advanced and aggressive prostate cancer which has metastasised to the bone. Very serious. pic.twitter.com/rLZnkg07mH — Piers Morgan (@piersmorgan) May 18, 2025