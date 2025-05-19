У Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма рака простаты", сообщает издание The New York Times.
Издание сообщает, что диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая, после того, как врачи нашли в его простате "небольшой узелок", для чего потребовались "дополнительные обследования". NBC News добавляет, что констатированный Байдену рак характерен метастазами в кости.
"Несмотря на то, что это агрессивная форма заболевания, похоже, оно чувствительно к гормонам, которые позволяют эффективно его лечить", - говорится в сообщении представителя по связям с прессой. Он рассказал, что Байден и семья бывшего президента вместе с врачами исследуют возможности лечения.
BREAKING NEWS:— Piers Morgan (@piersmorgan) May 18, 2025
President Joe Biden has been diagnosed with advanced and aggressive prostate cancer which has metastasised to the bone. Very serious. pic.twitter.com/rLZnkg07mH
Байден покинул свой пост в январе. На самом деле он хотел баллотироваться от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Однако в предвыборный год возросли опасения и появились сомнения относительно его физического и психического состояния. После значительного давления, в том числе и со стороны собственной партии, он снял свою кандидатуру в конце июля - всего за несколько месяцев до выборов.
Недавно Байден отверг обвинения в том, что во время работы в Белом доме его здоровье ухудшилось. В интервью телеканалу ABC News в начале мая он заявил, что сообщения о резком ухудшении его здоровья за последний год пребывания у власти являются ложными и не имеют под собой никаких оснований.
Демократ признал, что не был убедительным в телевизионной дуэли против Трампа. Его выступление в дебатах стало главной причиной критики внутри партии. Однако он подчеркнул, что решение о выходе из гонки было принято не по состоянию здоровья, а для того, чтобы не допустить раскола среди демократов. "Я хотел поставить интересы страны выше своих личных интересов", - подчеркнул Байден.
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