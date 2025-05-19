Видео Некоторые инициативы с ManaBalss.lv на годы застревают в Сейме

Некоторые из инициатив граждан, которые получили более десяти тысяч подписей на портале ManaBalss.lv и по закону должны быть рассмотрены в Сейме, "зависают" в парламенте на годы. Самая старая петиция, которая формально все еще находится на этапе рассмотрения, перешла на эту стадию в 2016 году, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении.
Одна из самых старых "заглохших" инициатив - призыв лишить депутатов права воздерживаться при голосовании. Впервые она была рассмотрена мандатной комиссией Сейма в 2017 году и передана в юридическую комиссию. Затем ее и аналогичные предложения неоднократно рассматривали на разных этапах, но поддержки эта идея не получала. Тем не менее, формально ее так и не сняли с рассмотрения.
В настоящее время никто не дает ясно понять заявителям, что инициативы, которые долгое время лежали без движения, фактически отклонены. Но это вредит диалогу между депутатами и обществом, считает руководитель платформы ManaBalss.lv Имант Брейдакс. "Это вопрос качества диалога. О том, как мы совместно решаем в том числе неприятные вопросы. И может быть, мы просто отвергаем то, с чем не согласны", - объясняет Брейдакс.
После того как предложение на портале ManaBalss набирает более 10 тысяч подписей, оно поступает в комиссию по мандатам, этике и заявлениям Сейма для первоначального рассмотрения.
Дальнейший путь инициативы может лежать в трех направлениях. Первое - на основе предложения сразу вносятся изменения в нормативное регулирование. Второе - инициативу отклонят или ответственные комитеты Сейма заявят, что не будут ее рассматривать в ближайшее время. Третий - предложение продвигается. В настоящее время 23 коллективных предложения, поступивших в мандатную комиссию до 2023 года включительно, уже несколько лет находятся на этой стадии.
Глава платформы ManaBalss.lv Брейдакс называет две основные причины, по которым депутаты не хотят принимать окончательное решение по тем или иным инициативам. Первая - это политический расчет. В частности, депутаты опасаются, что некоторые решения могут не понравиться их избирателям. Вторая причина заключается в том, что многие инициативы требуют больших финансовых ресурсов. "Но об этом можно сообщить и объяснить, почему невозможно (вносить изменения в нормативную базу на основе инициативы - ред.)", - говорит Брейдакс.
Как выяснила передача De facto, одна из причин, по которой ряд инициатив был фактически отклонен, но формально остается на рассмотрении, заключается в том, что депутаты не хотят брать на себя ответственность за предложения, поданные при других созывах Сейма.
Например, глава Комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш заявил, что ему трудно отвечать за ход реализации инициатив, которые изначально были поданы в другой Сейм. Глава юридической комиссии Андрей Юдинс также отмечает, что депутаты в первую очередь стараются заниматься инициативами, поданными в действующий Сейм.
Аргумент о том, что члены парламента не берут на себя ответственность за общественные предложения, полученные их предшественниками, также подразумевает, что парламентарии часто не отвечают за происходившее в созывах, где они сами тоже работали.
Например, глава мандатной комиссии Янис Вуканс работал в этой же комиссии восемь лет назад, когда на ее рассмотрение впервые поступила вышеупомянутая инициатива граждан, предлагающая лишить депутатов возможности воздерживаться от голосования.
Из слов Вуканса следует, что он не обязан ни перед кем отвечать по поводу этой инициативы. На вопрос, справедливо ли по отношению к авторам инициативы то, что они годами не получали конкретного ответа, депутат сказал: "Я не знаю, справедливо ли это по отношению к этим людям. Я думаю, что это справедливо, потому что они не получили "да". Если бы они получили "да", это был бы ясный ответ. Если ответа нет, то по умолчанию это можно считать "нет" на данный момент".
Также бывает, что депутаты, рассматривая общественные предложения, годами не приходят ни к каким выводам, потому что вопросы, поднятые в петиции, не могут быть решены без участия исполнительной власти или правительства. Это означает, что существует определенная практика "отфутболивания" инициатив. Комиссия по мандатам передает коллективное обращение в другую комиссию. А потом ждут правительство.
Почти все говорившие с De facto депутаты отмечают, что диалог с авторами и подписантами инициатив следует улучшить, сделав его более прямым. Решением может стать установление конкретного срока, в течение которого депутаты должны либо принять, либо отклонить инициативу.
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