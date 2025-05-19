Видео Некоторые инициативы с ManaBalss.lv на годы застревают в Сейме

Из слов Вуканса следует, что он не обязан ни перед кем отвечать по поводу этой инициативы. На вопрос, справедливо ли по отношению к авторам инициативы то, что они годами не получали конкретного ответа, депутат сказал: "Я не знаю, справедливо ли это по отношению к этим людям. Я думаю, что это справедливо, потому что они не получили "да". Если бы они получили "да", это был бы ясный ответ. Если ответа нет, то по умолчанию это можно считать "нет" на данный момент".