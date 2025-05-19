Триумф правых. Что нужно знать о первом туре выборов в Польше

Более того, как пишет заместитель главного редактора издания Rzeczpospolita Михал Плоцинский, после публикации результатов экзитполов Тшасковский перестал быть фаворитом выборов.

Правые и крайне правые кандидаты в первом туре суммарно набрали более 50% голосов избирателей, а среди остальных безоговорочно поддержать мэра Варшавы в финале выборов готовы далеко не все.

Более того, социологи говорят об аномально низкой для польских условий явке на первый тур избирателей старше 60 лет, и это теоретически открывает для Кароля Навроцкого, пользующегося симпатиями именно этой возрастной группы электората, дополнительные резервы голосов.

Тем не менее назвать судьбу выборов предрешенной нельзя.

Кароль Навроцкий может рассчитывать на голоса части избирателей Славомира Менцена - но вряд ли на голоса всех его избирателей Фото: Anadolu/Getty Images

Во-первых, за Кароля Навроцкого во втором туре проголосуют далеко не все избиратели тех же Менцена и Брауна. В том числе из чисто прагматичных соображений — они не заинтересованы в радикальном усилении партии «Право и справедливость», которая поддерживает Навроцкого, а напротив, заинтересованы в ее ослаблении.

«Право и справедливость» на протяжении восьми лет, которые она была у власти, не жаловала других правых — более того, всячески настраивала их против себя: то коронавирусными ограничениями, против которых выступали и Менцен, и Браун, то компромиссами с ЕС.

Во-вторых, если Навроцкий сконцентрирует свою кампанию на том, чтобы заручиться во втором туре симпатией избирателей постарше, Рафал Тшасковский может сделать все, чтобы убедить голосовать за себя молодой электорат.