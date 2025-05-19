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Пьяный гражданин Латвии пытался проехать эстонский погранпункт, протаранив шлагбаум

Погранпункт Лухамаа.
Погранпункт Лухамаа. Фото: Arved Breidaks

В воскресенье эстонские пограничники задержали на погранпункте Лухамаа пьяного гражданина Латвии, который пытался проехать через погранпункт, протаранив шлагбаум.

Гражданин Латвии прибыл на погранпункт на трехколесном транспортном средстве и пытался проехать его без остановки, передал пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Своим транспортным средством мужчина повредил шлагбаум.

Пограничники доставили мужчину в Выруский дом полиции протрезвляться.

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