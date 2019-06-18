В Японии произошло землетрясение: объявлена угроза цунами

Во вторник, 18 июня, на северо-западном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Объявлена угроза цунами, сообщает агентство AP.
Как сообщила метеослужба Японии, в связи с землетрясением некоторых регионов может коснуться цунами, высота волн которого составит один метр.
Землетрясение зафиксировано на расстоянии примерно 50 километров от города Саката, который расположен в префектуре Ямагата.
Очаг землетрясения находился на глубине в примерно 10 километров.
Метеорологи предупреждают, что цунами ожидается в префектурах Ямагата, Ниигата и Исикава.