Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хорошо себя чувствует после того, как во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ей стало плохо.
На видео, на котором запечатлена церемония встречи глав двух стран, хорошо видно, как Меркель будто трясет от жары во время воспроизведения государственных гимнов.
Как сообщают метеорологи, в Берлине во вторник, 18 июня, температура воздуха составляла +30 градусов.
Сама Меркель позже на пресс-конференции заявила, что ей было плохо от обезвоживания.
"Я выпила три стакана воды и мне стало лучше", - отметила канцлер Германии.
В свою очередь президент Украины добавил, что в случае необходимости помог бы Меркель.
"Я был там же, рядом, поэтому она была в безопасности", - заявил Зеленский.